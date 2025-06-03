Гвинея-Бисау и Азербайджан работают над укреплением нефтегазового сотрудничества

Гвинея-Бисау начала разрабатывать рамочную стратегию сотрудничества с Азербайджаном по нефтегазовому сектору.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр окружающей среды, биоразнообразия и действий по борьбе с изменением климата Республики Гвинея-Бисау Вириату Луиш Суареш Кассама в рамках Бакинского энергетического форума.

"У нас есть нефть и газ, но пока еще не начата их добыча. А у Азербайджана есть опыт в добыче нефти и газа. И в связи с этим моя страна начала разрабатывать рамочную стратегию сотрудничества с Азербайджаном по этому вопросу", - заявил он.

Министр отметил, что у Гвинеи-Бисау есть потенциал для развития возобновляемой энергетики.

"Я считаю, что этот форум имеет большое значение для Гвинеи-Бисау, поскольку здесь представлены многие страны, которые могут поделиться с нами опытом построения энергосистемы на основе смешанного подхода - с использованием как возобновляемых источников, так и нефти и газа", - добавил Кассама.