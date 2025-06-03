Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, со 2 по 8 июня пройдут соревнования по различным видам спорта.

Европейские и международные теннисные турниры, посвященные памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (возраст 12-18 лет и старше 18 лет) - 19 апреля - 8 июня (Баку);

Лига электронного спорта ("Лига легенд") 1-й сезон (Гала-лига) - 14 мая - 12 июня (Баку);

Чемпионат страны по бадминтону среди детей до 17 лет - 30 мая - 2 июня (Баку);

Турнир по легкой атлетике Бинагадинского района, посвященный Международному дню защиты детей - 2-3 июня, 10:00 (средняя школа № 244);

Профессиональная лига по човкену (9 тур) - 3-4 июня (Баку);

Чемпионат страны по стендовой стрельбе - 3-7 июня (Баку);

Турнир по бадминтону среди учителей средних школ Сабунчинского района - 4 июня, 10:00 (средняя школа № 148);

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню национального спасения среди школьников Сабаильского района - 5 июня, 10:00 (Парк спорта и отдыха);

Районный турнир по канатной борьбе среди школьников Хатаинского района - 5 июня, 10:00 (Лицей Каспи);

II этап кубка страны среди всех категорий по виду велоспорта MTB XCO - 5-6 июня (Баку);

Открытый летний чемпионат страны по плаванию - 5-8 июня (Баку);

Чемпионат страны по легкой атлетике - 6-7 июня (Баку);

Межклубные соревнования по скачкам - 7 июня (Баку);

Турнир по дзюдо в Пираллахинском районе среди спортсменов 2012-2013 г.р., посвященный Дню национального спасения - 8 июня, 10:00 (Олимпийский спортивный комплекс "Шаган").