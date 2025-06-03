В некоторых селах Нахчывана временно не будет газа

Жителей Нахчывана предупредили о кратковременном отключении газа.

Как сообщает Day.Az, причиной стала коррозия газопровода, из-за чего часть подземной линии будет заменена на наземную.

Так, сегодня с 14:00 до 17:30 подача газа будет временно прекращена в селах Караханбейли, Булган и Карачуг, а также на территории военной части №2 и гражданской обороны МЧС.

Работы связаны с заменой коррозированной трубы диаметром 159 мм. Газоснабжение будет восстановлено сразу после завершения ремонта.