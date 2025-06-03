https://news.day.az/society/1757635.html В некоторых селах Нахчывана временно не будет газа Жителей Нахчывана предупредили о кратковременном отключении газа. Как сообщает Day.Az, причиной стала коррозия газопровода, из-за чего часть подземной линии будет заменена на наземную.
В некоторых селах Нахчывана временно не будет газа
Жителей Нахчывана предупредили о кратковременном отключении газа.
Как сообщает Day.Az, причиной стала коррозия газопровода, из-за чего часть подземной линии будет заменена на наземную.
Так, сегодня с 14:00 до 17:30 подача газа будет временно прекращена в селах Караханбейли, Булган и Карачуг, а также на территории военной части №2 и гражданской обороны МЧС.
Работы связаны с заменой коррозированной трубы диаметром 159 мм. Газоснабжение будет восстановлено сразу после завершения ремонта.
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