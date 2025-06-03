Стало известно имя нового посла Ирана в Азербайджане

Иран назначил нового посла в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, пост главы дипломатической миссии в Баку займет Моджтаба Демирчилу.

Сообщается, что в настоящее время он занимает должность генерального директора департамента по делам Евразии министерства иностранных дел Ирана.

Отметим, что срок полномочий посла Ирана в Азербайджане Сейеда Аббаса Мусави истек в мае 2024 года.

Ранее сообщалось, что один из погранпереходов на азербайджано-иранской границе может заработать круглосуточно.