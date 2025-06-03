https://news.day.az/politics/1757653.html Стало известно имя нового посла Ирана в Азербайджане Иран назначил нового посла в Азербайджане. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, пост главы дипломатической миссии в Баку займет Моджтаба Демирчилу. Сообщается, что в настоящее время он занимает должность генерального директора департамента по делам Евразии министерства иностранных дел Ирана.
Стало известно имя нового посла Ирана в Азербайджане
Иран назначил нового посла в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, пост главы дипломатической миссии в Баку займет Моджтаба Демирчилу.
Сообщается, что в настоящее время он занимает должность генерального директора департамента по делам Евразии министерства иностранных дел Ирана.
Отметим, что срок полномочий посла Ирана в Азербайджане Сейеда Аббаса Мусави истек в мае 2024 года.
Ранее сообщалось, что один из погранпереходов на азербайджано-иранской границе может заработать круглосуточно.
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