Азербайджан и TotalEnergies обсудили сотрудничество в сфере поставок «зеленой» энергии

Азербайджан обсудил с компанией TotalEnergies вопросы сотрудничества в сфере поставок "зеленой" энергии.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.

"В рамках Бакинского энергетического форума на встрече с первым вице-президентом компании "TotalEnergies" по разведке и добыче Жан-Люком Гизьо были обсуждены вопросы реализации второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" - проекта "Фаза-1", а также сотрудничество в области строительства ветровой электростанции мощностью 250 МВт, создания системы хранения энергии, поставок "зелёной" энергии и сокращения выбросов метана", - отмечается в публикации министра.