Сборная Азербайджана отправилась в Братиславу на Золотую Евролиги

Женская сборная Азербайджана по волейболу продолжает выступление в Золотой Евролиге.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после неудачного старта в Баку, где команда проиграла Венгрии и Словении с одинаковым счетом 0:3, подопечные Фаига Караева опустились на последнее место в таблице.

Лидируют Румыния, Словения и Украина - по шесть очков у каждой команды после двух матчей.

Следующие поединки сборная Азербайджана проведет в Братиславе: 6 июня против Словакии и 7 июня - против Черногории.