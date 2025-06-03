https://news.day.az/sport/1757698.html Сборная Азербайджана отправилась в Братиславу на Золотую Евролиги Женская сборная Азербайджана по волейболу продолжает выступление в Золотой Евролиге. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после неудачного старта в Баку, где команда проиграла Венгрии и Словении с одинаковым счетом 0:3, подопечные Фаига Караева опустились на последнее место в таблице.
Сборная Азербайджана отправилась в Братиславу на Золотую Евролиги
Женская сборная Азербайджана по волейболу продолжает выступление в Золотой Евролиге.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после неудачного старта в Баку, где команда проиграла Венгрии и Словении с одинаковым счетом 0:3, подопечные Фаига Караева опустились на последнее место в таблице.
Лидируют Румыния, Словения и Украина - по шесть очков у каждой команды после двух матчей.
Следующие поединки сборная Азербайджана проведет в Братиславе: 6 июня против Словакии и 7 июня - против Черногории.
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