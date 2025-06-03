Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Благодарю Вас за поздравительное послание, направленное мне по случаю 20-летия подписания "Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан". Я тоже, в свою очередь, передаю Вам самые искренние поздравления по случаю этой знаменательной годовщины.

Абсолютно согласен с Вами, что этот важный документ открыл новую страницу в истории азербайджано-казахстанских отношений и еще больше укрепил наше сотрудничество.

Этот исторический документ, наглядно отражающий стратегическую суть наших межгосударственных связей, создал благоприятную почву для развития активного политического диалога на всех уровнях, расширения плодотворного партнерства в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Нынешний уровень наших отношений с братской страной и надежным стратегическим партнером - Казахстаном вызывает удовлетворение. Круг вопросов, стоящих в двусторонней повестке дня, с каждым днем расширяется и наполняется новым содержанием. В то же время заслуживает одобрения совместная деятельность наших стран по решению важных вопросов не только на двусторонней основе, но и на многостороннем уровне и их взаимная поддержка в международных организациях.

Верю, что традиционно дружественные отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Казахстаном, построенные на таких здоровых основах, как братство наших народов, общность историко-культурных корней и духовных ценностей, нашими совместными усилиями будут и впредь продолжать развиваться по восходящей линии и укрепляться в интересах двух народов.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых достижений в Вашей ответственной и почетной деятельности во имя благополучия и процветания братского народа Казахстана", - говорится в письме.