Автор: Мехти Ахмедзаде

В Горисе состоялась пятая конференция по децентрализованному сотрудничеству между Арменией и Францией. Формально мероприятие было посвящено "вопросам регионального развития, межмуниципального обмена и мирного взаимодействия". Однако по факту оно стало очередной демонстрацией политической ангажированности Франции, где скрывались вполне конкретные геополитические интересы.

Выступили здесь посол-провокатор Оливье Декотиньи и сенатор Жильбер-Люк Девиназ. Декотиньи с пафосом рассказывал о некой "стратегической роли Гориса", называя его "городом, который строит мир", хотя на деле речь шла о населенном пункте, откуда армянская сторона неоднократно организовывала диверсии, военные передвижения и провокации против Азербайджана. Именно Сюникская область, частью которой является Горис, за последние годы неоднократно становилась точкой напряжения и источником эскалации. Французская поддержка этого региона - это не вклад в мир, а прямое участие в односторонней конфронтационной политике.

Девиназ в свою очередь уверенно утверждал, что Армения "была атакована Азербайджаном", подменяя понятия и игнорируя факты. Всё мероприятие сопровождалось риторикой в духе "мы должны помочь", "Армения - в опасности", "границы нужно защищать". Но от кого? Азербайджана?

Не Азербайджан совершает провокации. Наша страна пытается построить прочный мир. Именно Баку неоднократно демонстрировал готовность к конструктивному диалогу, предлагая реальное мирное соглашение, основанное на взаимном уважении границ и отказе от территориальных претензий. В то время как Ереван затягивает переговорный процесс, прикрываясь заявлениями о мире.

Более того, Франция уже открыто заявляет о планах запустить в Сюникской области новые проекты - от расширения дипломатического присутствия до привлечения французских компаний в строительство, энергетику и дороги. Всё это подаётся как помощь, но на деле выглядит как попытка закрепиться в регионе всерьёз и надолго. Речь идёт не просто об инвестициях, а о создании условий, при которых Армения будет всё больше зависеть от внешнего управления.

Именно так выглядит мягкая форма колонизации. Франция действует исподтишка: через деньги, дипломатию и постоянное политическое давление. Сюник постепенно превратят в зону французского влияния, где любое развитие идёт через Париж. Армения, сама того не осознавая, теряет самостоятельность, а Франция получает удобный плацдарм рядом с Азербайджаном.

Это уже не инвестирование, а поэтапное формирование зависимости. Экономика становится инструментом давления, а не развития. Каждый новый бизнес, каждая "децентрализованная" инициатива - это элемент французской сети влияния.

Что касается заявлений французского сенатора про "атаку на Армению", то тут Девиназ в конец заврался.

"В то время мы поняли, что значит быть страной, находящейся в состоянии войны или подвергшейся нападению, потому что Армения не находилась в состоянии войны, а была атакована Азербайджаном. Когда мы встретились с мэром Гориса, который покинул нас во время обеда, он ушел вместе с губернатором, потому что в этот самый момент на границе произошел инцидент. Мы должны помочь Армении обрести достаточную военную оборону для защиты своих границ. Армения должна иметь возможность жить в мире в пределах своих границ", - изрек он.

Армения - страна подвергшаяся нападению? Когда? Вы ничего не перепутали? 30 лет Армения держала под оккупацией территории Азербайджана, а не наоборот. 44-дневная война шла исключительно на территории Азербайджана, в Карабахе. О каком нападении на Армению может идти речь, если за пределы условной границы война не выходила. Про защиту границ вообще лицемерно и двулично. Девиназ или обкурился, или переборщил с армянским коньячком.

Конференция в Горисе окончательно сняла маски с обеих сторон. Армения снова доказала, что не заинтересована ни в мире, ни в реальных переговорах, ни в стабильности в регионе. Её целью является выпросить как можно больше внешней поддержки, разыгрывая роль жертвы и провоцируя очередные вспышки напряжённости. Франция в свою очередь использует эту слабость, чтобы закрепиться, продвигая свои интересы под прикрытием громких фраз о гуманизме, демократии и децентрализации.

Такой союз не может принести ничего полезного региону.