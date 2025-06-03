Утвержден образец служебного удостоверения сотрудников дипслужбы Азербайджана

Утвержден образец служебного удостоверения сотрудников дипломатической службы, проходящих службу в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики, а также назначенных Президентом Азербайджанской Республики на должность в дипломатических представительствах и консульствах.

Соответствующее решение подписал председатель коллегии министерства иностранных дел, министр Джейхун Байрамов, сообщает Day.Az.

Согласно документу, начальник Управления правового обеспечения Х.Гусейнов должен обеспечить направление данного решения в трехдневный срок в министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.

Отметим, что решение было принято 12 мая и вступило в силу 15 мая.