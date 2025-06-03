Азербайджан и Mastercard рассмотрели продвижение цифровизации в сфере платежных систем

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов провел встречу с делегацией во главе с президентом компании Mastercard по региону Восточной Европы Ясемин Бедир.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся действующих в стране ставок межбанковской комиссии (interchange), продвижения цифровизации в сфере платёжных систем, а также реализуемые инициативы по борьбе с кибермошенничеством.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим важным вопросам технологической повестки дня, представляющим двусторонний интерес.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и TotalEnergies обсудили сотрудничество в сфере поставок "зеленой" энергии.