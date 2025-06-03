https://news.day.az/world/1757637.html Китайцы в Юньнани очищают улицы после потопа - ВИДЕО В залитом дождями регионе Нуцзян в китайской провинции Юньнань местные жители собирали сегодня деревья, унесённые наводнением, и разбирали завалы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось о катастрофических наводнениях и оползнях в Китайской провинции.
Китайцы в Юньнани очищают улицы после потопа - ВИДЕО
В залитом дождями регионе Нуцзян в китайской провинции Юньнань местные жители собирали сегодня деревья, унесённые наводнением, и разбирали завалы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось о катастрофических наводнениях и оползнях в Китайской провинции.
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