Китайцы в Юньнани очищают улицы после потопа

В залитом дождями регионе Нуцзян в китайской провинции Юньнань местные жители собирали сегодня деревья, унесённые наводнением, и разбирали завалы. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось о катастрофических наводнениях и оползнях в Китайской провинции.