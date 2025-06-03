https://news.day.az/world/1757637.html

Китайцы в Юньнани очищают улицы после потопа - ВИДЕО

В залитом дождями регионе Нуцзян в китайской провинции Юньнань местные жители собирали сегодня деревья, унесённые наводнением, и разбирали завалы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось о катастрофических наводнениях и оползнях в Китайской провинции.