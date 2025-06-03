https://news.day.az/officialchronicle/1757759.html Президент Ильхам Алиев выделил 1,5 миллиона манатов на капитальный ремонт дорог, соединяющих магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с шестью селами Огузского района - Распоряжение На капитальный ремонт автомобильных дорог, соединяющих магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с селами Джалут, Моллалы, Емишанлы, Деймедере, Теркеш и Деймедаглы Огузского района, выделено 1,5 миллиона манатов.
Президент Ильхам Алиев выделил 1,5 миллиона манатов на капитальный ремонт дорог, соединяющих магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с шестью селами Огузского района - Распоряжение
На капитальный ремонт автомобильных дорог, соединяющих магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с селами Джалут, Моллалы, Емишанлы, Деймедере, Теркеш и Деймедаглы Огузского района, выделено 1,5 миллиона манатов.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться перейдя по ссылке.
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