Айсберг-гигант возобновил дрейф в Южном океане

Крупнейший в мире айсберг А23а сошел с мели и возобновил дрейф в водах Южного океана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"В течение трех месяцев, пока айсберг находился на мели, его площадь сократилась на 7% и составляет на данный момент 2730 квадартных км, что сравнимо с площадью Москвы", - заявилии в ААНИИ.

Отмечается, что от первоначального размера А23а осталось уже 35% площади. Дальнейшая судьба айсберга-гиганта будет зависеть от ветра и течений в этой части океана.

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