https://news.day.az/unusual/1757872.html Айсберг-гигант возобновил дрейф в Южном океане Крупнейший в мире айсберг А23а сошел с мели и возобновил дрейф в водах Южного океана. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Айсберг-гигант возобновил дрейф в Южном океане
Крупнейший в мире айсберг А23а сошел с мели и возобновил дрейф в водах Южного океана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"В течение трех месяцев, пока айсберг находился на мели, его площадь сократилась на 7% и составляет на данный момент 2730 квадартных км, что сравнимо с площадью Москвы", - заявилии в ААНИИ.
Отмечается, что от первоначального размера А23а осталось уже 35% площади. Дальнейшая судьба айсберга-гиганта будет зависеть от ветра и течений в этой части океана.
Ранее мы сообщали, что океан становится темнее.
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