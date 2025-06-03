Стало известно сколько учеников выпускается в этом году

В новом 2024-2025 учебном году школы Азербайджана выпустят более 270 тысяч учащихся.

Как сообщили Day.Az в Агентстве по дошкольному и общему образованию, 157 802 школьника завершат основное общее образование (9 классов), а еще 116 222 ученика окончат полную среднюю школу (11 классов).

Все необходимые меры для обеспечения выпускников документами об образовании уже приняты. Согласно плану, аттестаты о среднем образовании будут выдаваться ученикам 11-х классов с 14 по 20 июня, а документы об основном общем образовании - с 23 по 28 июня.

Выпускникам нужно в указанные даты подойти в свою школу и получить соответствующий документ.

Ранее были объявлены правильные ответы на тестовые задания экзаменов I и IV групп.