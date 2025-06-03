Сколько дней продлится сильный ветер в Баку?

Национальная служба гидрометеорологии с вчерашнего дня до конца дня 4 числа выпустила желтое и оранжевое предупреждение в связи с ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

Как сообщили Day.Az в службе, в Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Бейлагане, Джабраиле, Зангилане, Агдаме, Агдере, Тертере, Барде, Агджабеди, Гедабее, Гёйгёле, Гяндже, Шемкире, Газахе, Товузе, Самухе, Агстафе, Сальяне, Имишли, Сабирабаде, Евлахе, Ширване, Билясуваре, Гёйчае, Агдаше, Уджаре, Саатлы, Шамахы, Хачмазе, Шабране, Сиазане, Алтыагаче, Шеки, Гахе, Загатале, Белакане, Гусаре, Губе, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Нефтчале, Масаллы, Лянкяране, Астаре и Нахчыванской АР будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Дашкесане, Геранбое, Мингячевире, Нафталане, Хызы, Гобустане и Гаджигабуле также ожидается северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/с.

Ранее сообщалось, что МЧС обратилось к населению.