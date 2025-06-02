МЧС обратилось к населению

В связи с ожидаемыми погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению.

Как сообщает Day.Az, в обращении ведомства говорится:

"Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, начиная со второй половины сегодняшнего дня и в ближайшие дни в некоторых районах страны ожидается усиление ветра, временами осадки, местами ливни, возможны селевые потоки, наводнения на реках и грозы".

Учитывая указанные метеоусловия, МЧС призывает население соблюдать правила безопасности.

"Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, не находиться рядом с линиями электропередачи и высокими деревьями. С учетом того, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Владельцам маломерных судов следует учитывать, что в такую погоду выход в море запрещен.

Для защиты от возможных последствий проливных дождей и селевых потоков следует избегать пребывания в опасных зонах, а при угрозе - немедленно подняться на более возвышенное место.

Во время грозы рекомендуется отключить электроприборы от сети, не пользоваться стационарными, мобильными телефонами и таксофонами, не приближаться к электрическим проводам, молниеотводам, водосточным трубам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями и по возможности находиться в пониженных участках местности. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и переждать грозу внутри машины.

Не забывайте: пренебрежение правилами может привести к трагическим последствиям. В случае опасности немедленно звоните по номеру 112", - говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что волны на Каспии достигнут 5 метров.