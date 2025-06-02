https://news.day.az/society/1757350.html Волны на Каспии достигнут 5 метров - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства выпустил предупреждение для судов в связи с ветреной погодой. Как сообщает Day.Az, согласно предупреждению, начиная с сегодняшнего вечера и до дневных часов 4 июня в акватории Каспийского моря ожидается северо-западный ветер.
Волны на Каспии достигнут 5 метров - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства выпустил предупреждение для судов в связи с ветреной погодой.
Как сообщает Day.Az, согласно предупреждению, начиная с сегодняшнего вечера и до дневных часов 4 июня в акватории Каспийского моря ожидается северо-западный ветер.
В указанный период скорость северо-западного ветра составит 18-23 м/с, местами усиливаясь до 25-28 м/с, а в отдельных районах на море - до 30 м/с.
Прогнозируется, что высота волн достигнет 2,0-3,0 м, а также может возрасти до 3,0-5,0 м.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане ожидаются проливные дожди, выпадет град.
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