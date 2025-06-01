В Азербайджане ожидаются проливные дожди, выпадет град

С вечера 2-го июня, начиная с северных и западных районов, до 5-го июня на территории Азербайджана ожидаются переменные осадки, грозы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в отдельных местах ожидаются ливни, возможен град.

В связи с ожидаемыми осадками в реках ожидается повышение уровня воды, на реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа, возможны паводки и сели.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az