Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в энергетической сфере.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в его аккаунте в "X" .

"На встрече с федеральным министром энергетики Пакистана (по вопросам нефти) Али Первезом Маликом мы обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в энергетической сфере, а также о возможностях инвестирования в проекты энергетической инфраструктуры", - говорится в публикации.