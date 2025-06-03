https://news.day.az/economy/1757801.html Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в энергетической сфере - ФОТО Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в энергетической сфере. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в его аккаунте в "X" .
Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в энергетической сфере - ФОТО
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в энергетической сфере.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в его аккаунте в "X" .
"На встрече с федеральным министром энергетики Пакистана (по вопросам нефти) Али Первезом Маликом мы обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в энергетической сфере, а также о возможностях инвестирования в проекты энергетической инфраструктуры", - говорится в публикации.
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