В Баку прошел концерт "Юные солисты"

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялась концертная программа, приуроченная к Международному дню защиты детей, сообщает Day.Az.

В рамках концерта под названием "Юные солисты" эстрадно-симфонический оркестр театра впервые сопровождал молодых исполнителей. В проекте приняли участие лауреаты международных и республиканских конкурсов - Говхар Агаярова, Омар Бабирли, Милай Магеррамли, Захра Османзаде, Наргиз Мамедли, Мехди Нифталиев, Юнис Мамедли, Гусейн Ахмедов, Акбер Гулиев, Фидан Мешадиева, Теймур Гараев и Ариф Гарахмедли.

В программе прозвучали произведения выдающихся азербайджанских композиторов - Ниязи, Тофига Гулиева, Октая Кязыми и других.

В завершение концерта с речью выступила директор Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, кандидат искусствоведения Ульвия Бабирли. Она поздравила участников с Международным днём защиты детей и пожелала каждому ребёнку мира, благополучия и светлого будущего. Затем все участники были награждены почётными дипломами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az