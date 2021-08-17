https://news.day.az/officialchronicle/1370395.html Президент Ильхам Алиев: Прошу использовать настоящие названия этих мест - не Варденис, а Басаркечарский район, город Басаркечар
Президент Ильхам Алиев: Прошу использовать настоящие названия этих мест - не Варденис, а Басаркечарский район, город Басаркечар
Прошу использовать настоящие названия этих мест - не Варденис, а Басаркечарский район, город Басаркечар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время церемонии поднятия государственного флага Азербайджана в Кяльбаджаре.
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