Президент Ильхам Алиев: Прошу использовать настоящие названия этих мест - не Варденис, а Басаркечарский район, город Басаркечар

Прошу использовать настоящие названия этих мест - не Варденис, а Басаркечарский район, город Басаркечар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время церемонии поднятия государственного флага Азербайджана в Кяльбаджаре.

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