Пакистан нацелен на укрепление энергетического сотрудничества с Азербайджаном

Пакистан заинтересован в расширении энергетического сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр нефти Пакистана Али Первез Малик в ходе выступления на 30-м Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, Пакистан придает большое значение устойчивому развитию энергетики и рассматривает Азербайджан как важного партнера в этом процессе. "Мы хотим идти в сторону инклюзивности и устойчивого развития. Нам нужно развивать устойчивость в этом переходе в вопросе индустриализации и поддержке внедрения возобновляемой энергии и технологий", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что Пакистан готов к совместной работе в области газовой инфраструктуры, включая возможность строительства трубопроводов, связывающих страны региона. "Азербайджан помогает нам в развитии газовой инфраструктуры и месторождений в Пакистане. Энергетическая инфраструктура нашей страны благоприятна для работы в этой области, потому что у Пакистана есть 120 тысяч километров трубопроводной линии", - сказал Али Первез Малик.

Министр добавил, что Пакистан продолжает активные переговоры и заключение соглашений с рядом стран-экспортеров энергоресурсов, одновременно поощряя локальную добычу и разведку ресурсов.