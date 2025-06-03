Как Пашинян решил спасти Армению от Католикоса

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В Армении - не просто кризис. Там уже стадия: "креститесь или бегите". Что-то между Великим постом и финалом мексиканской мыльной оперы.

Премьер-министр Никол Пашинян - тот самый, который в нормальных странах должен бы сидеть в оппозиции, ворча из глубин телеграм-канала - вдруг решил изгнать из страны не олигархов, не коррупцию, не инфляцию... а духовную вертикаль. Видимо, потому что она не отбивается, не нанимает политтехнологов и не ведёт YouTube.

Нет, вы не ослышались. Человек, возглавляющий светское государство, вдруг осознал в себе латентного экзорциста и пошёл в лобовую атаку на Армянскую апостольскую церковь. Обвинил её во всём: в порочности, в коррупции... и - это чтобы вы проснулись - в сексуальных преступлениях.

И не подумайте, что всё это он заявил с трибуны парламента, под орган, с кадилом, как полагается. Нет. Всё это началось в Фейсбук. Там теперь в Армении решают, что грех, а что - нет. Там теперь кафедра теологии. Там - новейшая форма церковного собора: "Лайк IV Всевселенский".

И вот, вместо звона колоколов - статус Пашиняна: "Преосвященнейший, ты продолжай "любить" жену своего дяди. Какое тебе дело до меня?"

Даже интернет завис. Даже сатана поперхнулся. Армяне сначала подумали: это фейк. Потом - что пранк. Потом - что спин-офф сериала "Держись, отец Христофор!".

Но нет. Это был он. Пашинян. Личный. Настоящий. Без грима, без редактора, без Ctrl+Z.

А дальше - больше. Премьер-министр, которому бы налоги пересчитывать и дороги латать, начинает публично обсуждать... обет целибата.

"А что происходит, когда выясняется, что священнослужитель нарушил обет целибата?.. Что честнее с моральной точки зрения: добровольно подать в отставку или мучиться, думая - а вдруг будет расследование?"

Вот ведь вопрос! Прямо с кафедры богословия в народном университете. Он, похоже, решил: раз в армии бардак, в экономике вакуум, в политике хаос - пора заняться архимандритами. Проверить, кто как соблюдает целибат, у кого сколько соблазнов и где именно чулан.

И тут появляется лозунг: "Народ имеет право иметь Церковь" - как будто раньше её народ брал в аренду у армянской мафии.

И сразу предложение: проверить духовенство. Прямо, как детский сад на педагога - анкетка, тест на добропорядочность, справка от астролога.

Потом - совсем замечательно: "Армения должна иметь решающий голос в вопросе избрания католикоса всех армян..."

Во! Вот теперь всё понятно: премьер-министр решил, что католикоса тоже нужно выбирать как мэра Еревана. По конкурсу. С собеседованием.

Скоро будут критерии: "Пунктуальность. Вера. Опыт проповедей не менее пяти лет. Умение работать в режиме многозадачности. Готовность к обыску."

Кабмин мечтает создать не Церковь, а Церковный департамент при министерстве самосознания.

Католикос - в ранге заместителя Пашиняна.

Архимандриты - с карточками доступа и сводкой о моральных отклонениях.

За скрип в чулане - выговор.

Но тут появляется антипод. Епископ Баграт Галстанян. Деревенский дурак.

Внешне - как из древней иконы, написанной пьяным диаконом. Речь - как литургия после контузии.

И вот он выкатывает своё ответное чудо: "Пашинян - антихрист, гедонист, педофилоненавистник, противоцелибатчик и, страшно сказать... муж Анны Акопян".

Народ затаил дыхание. Даже в аду на секунду выключили отопление.

А дальше - как в античной трагедии на стероидах.

Первая леди Анна Акопян - она же неофициальный пресс-секретарь, феминистка в латах, охотник на чертей и главный модератор ненависти - бросается в бой.

"Главные педофилы страны помешались из-за слова "чулан". Ну конечно. Ведь чуланы - это тёмные углы жизни безумцев в чёрных рясах. Именно в чуланах происходят извращения".

Вообще, в истории Армении - это первый случай, когда слово "чулан" стало политическим оружием. Католикоса назвали "главным мафиози", всех несогласных - "педофильской сектой".

Лексикон - смесь атеистического журнала за 1926 год и одноклассников из Нагорного квартала. Всё подано в духе: "ты меня не лечи, ты сам больной, и вообще - мы тебя в чулане видели".

Правозащитники не выдержали. Женские организации, ранее нежно гладившие власть по голове, вдруг всполошились: "Неприемлема унизительная и женоненавистническая лексика сексуального характера в отношении женщины... особенно со стороны высшего должностного лица страны".

На что Анна Акопян бросила с небес фейсбука: "Ой, у некоторых глаза открылись... Похвально, несмотря даже на то, что этим заявлением защищают женщину, личность которой неизвестна".

Это уже не цинизм. Это новая форма управления. Политическая модель: "Мы вас унижаем, а вы ещё и виноваты".

А может, всё это и есть Армянская национальная идея 2.0?

Где премьер - пастырь, Католикос - подозреваемый, а чулан - главное место откровений.

Скоро в храмах вместо икон - скриншоты из Фейсбук. И надпись: "Во истину коммент!"

Как говорится, блаженны чистые сердцем... но не в этой ленте.

И тут правозащитники закричали, общественные деятели завопили, даже женщины, которые до этого верили в "Получать образование - модно", внезапно поняли, что грамотная речь - не гарант приличий. В ответ Анна Акопян издала новый том "Кодекса презрения" и даже учредила... Комиссию по популяризации навыков благовоспитанности. То есть те, кто называют священников педофилами, теперь будут учить страну благовоспитанности. Нет, это не сарказм. Это Армения.

А где в это время был наш Никол? А он, как настоящий папа Римский в изгнании, решил проверить всех служителей на... соблюдение целибата. По его логике, если священник не выдержал - сам виноват, увольняйся. А если выдержал - подожди, может, тоже поймаем. Моральная революция от Пашиняна - это когда даже Инквизиция начинает нервно попивать святую воду.

И вот теперь на арене мы имеем: Пашиняна, который излучает духовную диарею через Фейсбук; его супругу, которая глушит всех риторическими швабрами; и Армянскую церковь, которая внезапно решила, что можно вернуть себе авторитет... через эпические фразы вроде "Пашинян - главный припадочный страны". Тут, кажется, даже Сатана уселся с попкорном и стал наблюдать.

Весь этот спектакль - яркое напоминание, что Армения сегодня - не просто страна на перепутье. Это государство, в котором даже конфликты между властью и церковью проходят в жанре стендап-комы. Смешно, страшно, бессмысленно - и на глазах у всей нации.

Пожалуй, только один вопрос остаётся открытым: чулан всё-таки чей? Церкви? Или правительства? Хотя, судя по тем, кто из них туда забирается и что выносит, ответ очевиден.

Началось всё, казалось бы, с поездки Католикоса Гарегина II в Швейцарию - на конференцию про религиозную свободу. Ну вы понимаете, где свобода - там и армянское духовное наследие в Карабахе. Еще бы! Потому что если армянский иерарх не упомянул Карабах хотя бы раз в Альпах - считай, поездка прошла зря, тебя вычеркнули из списка "борцов за вечность". Говорят, в Эчмиадзине за такое даже чай не наливают. В общем, Гарегин улетел спасать души, а на родине - началась реинкарнация "Апокалипсиса Иоанна", только в чулане, с мопсом и микрофоном.

Пока Католикос рассуждал о догматике в Женеве, в Ереване запустили спецоперацию под кодовым названием "Чуланный Армагеддон". Пашинян решил, что настал час икс и устроил поистине метафизический челлендж: "Найди педофила в церкви. Кто быстрее - тот святее!". Этому квесту позавидовал бы даже Инквизитор из TikTok. Причем премьер вдохновлялся, судя по стилю, либо забытым шаманским календарём, либо стендапами восьмого "Б" лицея №13.

А его супруга, дама с таким чувством такта, что даже носорог с мегафоном выглядит сдержаннее, перешла в наступление. Назвала католикоса не кем-нибудь, а "церковным мафиози", а всех, кто посмел возмутиться - "одноклеточными из чулана". Кажется, с этой дамой можно смело запускать сериал "Держи язык за зубами" - в жанре психологического экшена и домового самопозора.

На этой трогательной ноте, с выражением страдальца, которому отключили и кафедру, и Wi-Fi, врывается архиепископ Баграт Галстанян. В кроссовках, с крестом наперевес, с глазом, полным гнева, и риторикой, достойной финала "Армения ищет лидера". Он требует суд! Суд Божий! Суд Ереванский! Суд по мотивам Фейсбук! Он лично собирается тащить Пашиняна в судебные чертоги за кощунственные намёки. Шоу, как говорится, продолжается: теперь с элементами мистического триллера.

Но подождите: Галстанян - не просто архиепископ, он уже, без пяти минут, святой покровитель уличного протеста. Его предыдущий подвиг - марш против демаркации границ. Потому что что? Потому что границы должны быть там, где Баграту нравится. Иначе как он потом построит свою Эчмиадзин-2.0 с Wi-Fi, мини-кафедрой и офисом премьер-архиепископа?

Возникает резонный вопрос: а зачем всё это? Ответ прост: электорат у власти как-то рассыпался, как свечи в пасхальную ночь. Экономику уже не вдохновить, бензин не подешевел, границы всё ближе к реальности, а с рейтингами - как в храме в понедельник: пусто. Поэтому решили - раз не получается завлечь людей хлебом, попробуем кадилом.

Ведь сработало.

"Кавказский барометр" радостно сообщает: 71% армян доверяют церкви. А правящей партии - целых 17%. Это даже не Ветхий Завет, это уже Новая Риторика: "Многие пойдут за католикосом, но один Пашинян спасётся". Причем в архивных хрониках. Потому что, согласитесь, не каждый день премьер-министр пишет колонку о целибате. Причём ночью. Причём в Фейсбук.

А юристы, бедняги, уже который день медитируют над Конституцией. А там - чёрным по белому: церковь отделена от государства. Хотя, если смотреть на нынешнюю Армению, то всё наоборот:

- премьер - архидьякон популизма,

- католикос - теневой премьер,

- жена премьера - кандидат в пророки от бытового хамства.

Судя по всему, следующим шагом будет создание духовного парламента: вместо кнопок - свечи, вместо голосования - ладан, а вместо кворума - евангельское чудо. Оппозиция, в свою очередь, собирается избрать Галстаняна верховным легатом: он будет вещать с балкона и запускать облака протестного фимиама.

Это даже не фарс - это кабуки, где каждый новый акт исполняется в маске "обиженного пророка" и с обязательным реквизитом: елеем на бороде и Wi-Fi в епархии. Уже не важно, кто там сегодня главный - патриарх, премьер или хорист с мандатом: у всех одна беда - никто не знает, кто в зале, а кто на сцене.

Всё честно: вместо веры - пафос, вместо канона - спичрайтеры, вместо святой воды - политический пот. А когда у тебя заканчиваются аргументы, всегда можно выкрикнуть "экзархат!", ударить по трибуне и выйти на сцену, как будто ты только что защитил диплом по "истерическому богословию".

Хочется только одно: чтобы в следующий раз, когда кто-нибудь из высокопоставленных клириков или чиновников решит выступить с речью, им выдавали поднос. Чтобы, когда они закончат, могли сразу обнести гостей пожертвованиями - ведь всё равно речь была больше о сборе лайков, чем о догматике.

Пусть тогда на выходе из каждого государственного или церковного здания висит не герб, не крест и не цитата из Евангелия, а простой, честный лозунг:

"Мы не сошли с ума. Мы так живём. И да, это наша внутренняя политика. Не пытайтесь понять - просто подпишитесь."

Ну а мы? Мы в Баку. У нас, знаете ли, есть дела поважнее - газ, транспортные коридоры, восстановление Карабаха и борьба с псевдотеологическим стендапом в прямом эфире. Но если им очень хочется - пусть продолжают.

Это же не кризис. Это шоу. Только, пожалуйста, не забудьте включить титры.

И поставить возрастное ограничение.

Всё-таки иногда это уже даже не "16+". Это "только сидя и без еды".