Бывший вице-премьер Армении обвиняется в отмывании грязных денег

Бывший вице-премьер Армении, депутат от оппозиционной фракции "Армения" Армен Геворкян обвиняется в отмывании 5 млрд драмов (около 13 млн долларов США).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию распространил Антикоррупционный комитет Армении.

Геворкян легализовал крупную сумму незаконного дохода, полученного им в период с 2000 по 2018 год. Кроме того, непосредственно на его имя и его близких родственников в столице Ереване и окрестностях было зарегистрировано 39 объектов недвижимости стоимостью 10 млн 462 тыс. долларов США. В ходе расследования было выявлено, что на имя бывшего чиновника в Чехии было зарегистрировано 10 объектов стоимостью 920 тыс. долларов США.

Геворкян был представлен в правительстве при бывшем премьер-министре Тигране Саркисяне с 2008 по 2014 год.