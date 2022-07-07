В 1988 году мечеть Тепебаши еще не была так разрушена, ее разрушили потом

Во вторник, 5 июля, во дворце "Гюлистан" состоялась презентация исследования азербайджанского историка Сабухи Гусейнова "Судьба квартала Тепебаши - последнего оставшегося азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в городе Иреван: разрушение и уничтожение исторических следов наследия азербайджанского народа в Армении". На мероприятии были представлены архивные и фотоматериалы, а также продемонстрирован фильм о культурно-историческом наследии азербайджанского народа в Иреване. Также стало известно, что группа азербайджанских ученых и представителей общественности направила генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле обращение, касающееся культурного геноцида, осуществленного в Армении против азербайджанского национально-культурного и исторического наследия. В частности, речь идет о древнем ереванском квартале Тепебаши.

Среди выступавших на презентации был и политический аналитик Тельман Гасымов, уроженец Еревана, вынужденный в 1988 году покинуть родину предков.

"Армяне утверждают, что мечеть в Тепебаши разрушилась по старости и сама собой, но я хорошо помню, что еще в 1988 году были на месте и купол, и двери", - сказал аналитик в беседе с Day.Az.

Квартал Тепебаши с его узкими улочками был построен на основе восточных традиций. В определенной степени он может восприниматься как старый город по примеру Ичеришехер в Баку. Все улицы Тепебаши назывались по-азербайджански, ни одно название не было связано с армянами. Так, главная улица квартала называлась Тепебаши, а в последние десятилетия власти переименовали ее в улицу Руставели. В Тепебаши была площадь перед мечетью, источники. Источники разрушены, нет и площади, где на праздники и на поминки собирались местные мусульмане. На ее месте возникли самойстройки, превратившие Тепебаши в трущобы.

В прежние времена Ереван делился на четыре квартала - Галаичи, Шехер, Демирбулаг и Тепебаши. Тепебаши назывался так, потому что располагался в возвышенной части города, на вершине холма. Подавляющее большинство населения квартала изначально составляли азербайджанские тюрки, мусульмане. После 1915 года здесь начали размещать армян, переселяющихся из Турции и Ирана. Около 15 семей были размещены в помещениях Тепебашинской мечети. Еще раньше здесь также были расселены армяне-боша, переселенцы из Индии. Об этом армянский автор Ерванд Шахазиз подробно пишет в своей книге "Древний Иреван". Целью переселения было создать местному мусульманскому населению невыносимые условия, руками переселенцев выдавить азербайджанцев с территории и разрушить их культурное и историческое наследие. А с расчетом на будущее - показать, что азербайджанцы в Тепебаши никогда не жили.

На сегодня практически полностью разрушена местная мечеть, и не только она. Разрушен "ханский дом", разрушены дома, принадлежавшие видным азербайджанцам, состоятельным мусульманам.

Армянские власти утверждают, что мечеть в Тепебаши разрушилась сама и давно. Однако я прекрасно помню, что до 1988 года Тепебашинская мечеть еще была достаточно цела. Были на месте и купол, и двери. У мечети были тяжелые двери с железными молотками. Здание якобы находится под охраной государства, но армянские власти ничего не делают для его спасения. Если бы они были заинтересованы в сохранении памятника, они могли бы провести реставрацию. Но они никогда не были заинтересованы в сохранении наследия азербайджанского народа. Эта политика осуществляется армянами двести лет - разрушать везде, где они поселяются, наследие коренных народов и оставлять только то, что присуще им, чтобы выставлять себя автохтонами региона. Это же они сделали на территории нынешней Республики Армения.

Теперь армянское правительство решило провести реконструкцию квартала Тепебаши и вернуть ему прежний облик. Но это невозможно, потому что вся эта многонаселенная часть Еревана состоит из трущоб и руин того, что осталось от азербайджанского, мусульманского наследия. На останках изначального Тепебаши построены безобразные бесформенные жилища, и изменить это невозможно.

Процесс идет давно. Уничтожен не только Тепебаши. В каждом квартале были мечети. Всего в городе было восемь мечетей. Все они, кроме Голубой мечети, на сегодня разрушены. К началу карабахского конфликта оставались "в живых" только три мечети. Одна из них - Гюнлюклю была разрушена в 1988 году. Вторая, расположенная в Тепебаши, после начала конфликта была постепенно уничтожена. Осталась только Голубая мечеть, ныне она отреставрирована при содействии иранской стороны и названа "персидской".

Азербайджан должен проявлять в этих вопросах больше активности, собрать необходимые материалы и представить соответствующим структурам ЮНЕСКО, которые будут заниматься мониторингом азербайджанского наследия в Армении. Существует старинная карта квартала Тепебаши, и можно убедиться, что все названия улиц являются азербайджанскими. О том, кому принадлежал Иреван, говорит список жителей, ханов и беков. У международных структур должен возникнуть вопрос: а куда подевались азербайджанцы и азербайджанские названия? Заставить их задуматься об этом - долг и наших государственных структур, и общественности. Это необходимо, чтобы противостоять армянской пропаганде, которую они проводят по всему миру, утверждая, что азербайджанцы, мол, уничтожают "армянское наследие" в Карабахском регионе. Если кто и является разрушителем, то это армяне. Это они разрушили квартал, возникший в 17-м веке, от которого сегодня не осталось и следа.

Лейла Таривердиева