Тепебаши – история Иревана, которую Азербайджан никому не отдаст

Автор: Лейла Таривердиева

Тема отношения ЮНЕСКО к состоянию исторического и культурного наследия на Южном Кавказе вовсе не вертится вокруг интересов армян, как хотят думать наши соседи. Хорошо известно, что армянский народ не имеет исторических корней в данном регионе, а потому не может идти речь о защите его наследия в данной географии. Тема отношения ЮНЕСКО к судьбе исторического и культурного наследия народов нашего региона это тема драматической истории азербайджанского народа, наследие которого подверглось вандализму, присвоению и разрушению на обширных территориях, занимаемых ныне Республикой Армения, а также на оккупировавшихся ею в течение тридцати лет территориях Азербайджана.

Когда Азербайджан потребовал параллельной миссии ЮНЕСКО в Армению, в соседней стране не почувствовали особого волнения. Следы тюркского наследия в Армении были давно и бесповоротно уничтожены. Вряд ли сегодня кто-то сможет догадаться по внешним признакам, что на месте главной площади армянской столицы когда-то располагался центр совсем другого города, полностью уничтоженного и закатанного в асфальт - в прямом смысле этого слова.

Тем не менее, Азербайджан всерьез взялся за дело и намерен добиваться торжества исторической правды.

5 июля группа азербайджанских ученых и представителей общественности направила генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле обращение, касающееся культурного геноцида, осуществленного в Армении против национально-культурного и исторического наследия азербайджанского народа. В частности, речь идет о древнем ереванском квартале Тепебаши. Об этом говорилось в ходе презентации исследования историка Сабухи Гусейнова на тему "Судьба квартала Тепебаши - последнего оставшегося азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в городе Иреван: разрушение и уничтожение исторических следов наследия азербайджанского народа в Армении". Презентация прошла во Дворце Гюлистан, на мероприятии были представлены архивные и фотоматериалы, а также продемонстрирован фильм о культурно-историческом наследии азербайджанского народа в Иреване.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов:

"В период ханств город Иреван состоял из четырех кварталов - Гала, Шехер (Шехри), Тепебашы и Демирбулаг. Тепебаши является единственным частично сохранившимся кварталом исторического Иревана. Мы знаем, что исторический центр нынешнего Еревана представлял собой город, построенный в Средние века нашими предками, азербайджанцами. Это был восточный, мусульманский город, который был тотально уничтожен. Осталась только небольшая его часть, называемая ныне армянами Конд (искаженное от азербайджанского слова "кенд" - село). На этой территории сохранилось определенное количество старых построек и даже остатки старинной мечети. Однако сейчас армянская сторона вдруг решила взяться за модернизацию так называемого Конда - снести старые постройки и тем самым уничтожить последние следы средневековой архитектуры азербайджанского Иревана.

В связи с этим группой азербайджанских ученых и экспертов была проведена огромная работа, снят фильм, а сегодня мы обратились к ЮНЕСКО с призывом спасти хотя бы остатки исторического Иревана, фрагментарно сохранившиеся в Тепебаши. Будем надеяться, что международная организация с вниманием отнесется к этому вопросу и поможет остановить уничтожение последних следов истинной истории нынешней армянской столицы. В этом случае появится шанс спасти, сохранить и даже восстановить квартал Тепебаши, являющийся наследием азербайджанской истории Армении и Еревана, в его прежнем облике".

Интересно, что нынешние жители Тепебаши без смущения показывают заезжим путешественникам останки Тепебашинской мечети. Тамошние "экскурсоводы" рассказывают всем, что в квартале еще можно встретить несколько построек прежних времен, правда, называют их османскими и персидскими, старательно обходя понятие "азербайджанские". От мечети Тепебаши сегодня сохранились только стены толщиной полтора метра, купол рухнул в 60-х годах прошлого века. В начале ХХ века в мечети поселились армяне-переселенцы из Турции, их потомки продолжают жить в помещении храма по сей день. Квартал Тепебаши известен в истории как арена кровопролития, устроенного армянами во время геноцида азербайджанцев в начале прошлого века.

В советские годы в этой части Еревана еще продолжали жить азербайджанцы. Как рассказывают очевидцы, наши соплеменники собирались в местную чайхану, находившуюся неподалеку от мечети. Той чайханы давно уже нет, на ее месте стоят самостройки. По некоторым сведениям, Тепебашинская мечеть была построена членом Иреванской городской управы, потомком ханского рода, Аббасгулу ханом Иреванским. Примечательно, что его дом, также располагавшийся в Тепебаши, практически разрушен, местные армяне все еще называют руины "домом хана".

Тепебаши пытались снести дважды - один раз в советское время, затем в начале двухтысячных. Реконструкция многонаселенной территории, снос домов и отстройка нового района требовала значительных средств, которых у Армении не было. Сейчас же в соседней стране все чаще стали говорить о необходимости реконструкции так называемого Конда. Вряд ли у армянского правительства появились деньги. Однако появилась угроза, что правда об уничтожении азербайджанского Иревана может всплыть на поверхность. В Ереване понимают, что никакая миссия ЮНЕСКО не будет допущена в Азербайджан без параллельного мониторинга в Армении. И азербайджанская сторона не допустит, чтобы этот мониторинг прошел как попало, на скорую руку и для галочки.

Обращение к ЮНЕСКО по поводу квартала Тепебаши - это первый сигнал разрушителям истории, что азербайджанцы собираются биться на этом фронте, как и на поле боя, до конца.