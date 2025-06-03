https://news.day.az/society/1757844.html По какому графику будут ходить поезда Баку–Сумгайыт в праздничные дни? В связи с празднованием Гурбан байрамы в Азербайджане изменяется расписание движения пригородных поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку. Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с 6 по 9 июня включительно будут действовать особые графики движения.
По какому графику будут ходить поезда Баку–Сумгайыт в праздничные дни?
В связи с празднованием Гурбан байрамы в Азербайджане изменяется расписание движения пригородных поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.
Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с 6 по 9 июня включительно будут действовать особые графики движения.
Так, поезда в праздничные дни - 6, 7 и 9 июня - будут курсировать по расписанию, принятому для суббот. А 8 июня, в воскресенье, движение поездов будет осуществляться по стандартному графику выходного дня.
Ранее сообщалось, что по одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов.
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