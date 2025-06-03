Редкий Alfa Romeo TZ3 Stradale выставили на продажу

На продажу выставлен редчайший Alfa Romeo на агрегатах Dodge Viper. Коллекционный TZ3 Stradale от ателье Zagato был построен в количестве девяти экземпляров. Спорткар базируется на шасси Viper ACR, поэтому под капотом стоит "атмосферник" V10 8.4.

Как передает Day.Az, сейчас за машину просят 675 тысяч долларов.

Купе TZ3 Stradale не просто так называют "самой американской Alfa Romeo". Выпущенное к вековому юбилею итальянской марки, оно базируется на шасси Dodge Viper ACR и оснащено атмосферным двигателем V10 8.4 мощностью 610 лошадиных сил (760 Нм). Привод, конечно же, задний. Тяга на колеса передается через шестиступенчатую "механику" Tremec и самоблокирующийся дифференциал GKN ViscoLock.

Поскольку дизайн двухдверки опирается на стилистику оригинальных Tubolare Zagato 1960-х, то здесь мы видим характерный скругленный передок, прикрытые стеклянными колпаками фары и срезанную корму с хвостом Камма. Все внешние панели изготовлены из углепластика. Общий тираж TZ3 Stradale составил девять экземпляров, каждый из которых якобы обошелся покупателю в сумму более одного миллиона долларов. Цена, очевидно, завышена, потому что на "вторичке" TZ3 стоят сильно дешевле.

Например, в 2020 году на торгах Sotheby's одно из девяти купе продали за 489 тысяч долларов, а в 2024-м за машину с пробегом 2850 километров заплатили 632 тысячи. Сейчас дилер Young Motorcars продаёт тот же самый TZ3 за 675 тысяч, или 53,25 миллиона рублей. Во сколько тогда оценивается штучный TZ3 Corsa на базе бельгийского спорткара Gillet Vertigo.5 даже представить сложно.