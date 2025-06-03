Обсуждены вопросы повышения эффективности проектов bp в Азербайджане

Состоялся обмен мнениями по вопросам повышения эффективности совместных проектов bp, реализуемых в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"В рамках 30-й Бакинской энергетической недели состоялась встреча президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям Гордоном Бирреллом. В ходе встречи был проведён обмен мнениями по вопросам повышения эффективности совместных проектов, реализуемых bp в Азербайджане, а также применения инновационных технологий и цифровых решений",- отмечается в публикации министра.

Ранее сообщалось, что принято окончательное инвестиционное решение по проекту Shah Deniz Compression.