Кто сможет поступить в университет без участия в конкурсе?

Школьники, ставшие победителями международных и республиканских предметных олимпиад, а также лауреаты престижных международных конкурсов и соревнований, смогут поступить в вузы Азербайджана без участия в общем конкурсе. Такое право закреплено решением Кабинета Министров от 20 мая 2019 года №229, и оно открывает прямую дорогу к высшему образованию для одаренных учеников, показавших выдающиеся результаты.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), речь идет о школьниках IX-XI классов, которые удостоены золотой, серебряной или бронзовой медали на международной предметной олимпиаде, заняли призовое место на республиканской олимпиаде или стали лауреатами международных конкурсов и соревнований в возрастной категории от 15 лет. Все они получают право один раз быть зачисленными в вуз вне конкурса: для победителей олимпиад этот срок действует в течение двух учебных лет после окончания школы, для лауреатов международных конкурсов - на протяжении пяти лет.

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо в период с 4 по 30 июня 2025 года подать в ГЭЦ копию заполненной электронной анкеты абитуриента, а также фотокопии документов, подтверждающих победу - будь то диплом международной или республиканской олимпиады, конкурса или соревнования. Если документ выдан на иностранном языке, потребуется нотариально заверенный перевод на азербайджанский язык. Все бумаги необходимо предоставить в центральный офис центра по адресу: г. Баку, улица академика Г. Алиева, 299.

ГЭЦ вправе проверять подлинность документов и соответствие их предъявителю через официальные базы данных стран, в которых проводились мероприятия, или через международные организации, их организовавшие. Это исключает любые злоупотребления и гарантирует, что льготы получат только действительно заслужившие их школьники.

Тем, кто собирается поступать в специальные учебные заведения, такие как военные вузы, помимо вышеперечисленных документов потребуется предоставить справку о здоровье, автобиографию и иные сведения, предусмотренные уставом соответствующего учреждения.

Ранее были объявлены правильные ответы на тестовые задания экзаменов I и IV групп.