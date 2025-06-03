Оплата проезда в метро может стать еще удобнее для жителей Баку

В Азербайджане планируют интеграцию оплаты проезда в метро с помощью Google Pay, Apple Pay и других электронных кошельков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сказал член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта Эльвин Аббасов.

По его словам, в ближайшем будущем ожидается запуск официального мобильного приложения "Бакинского метрополитена", что позволит значительно упростить взаимодействие пассажиров с транспортной системой. Он отметил, что в метро уже действует полноценный департамент по анализу больших данных, а все принимаемые решения основываются на цифровой аналитике.

Также продолжается разработка проекта по расширению сети метро: с помощью технологии цифрового двойника (digital twin) проводятся симуляции, цель которых - снижение пассажиропотока на перегруженных станциях. В этом направлении уже запланировано строительство 10 новых станций. Одна из них откроется в ближайшее время, остальные введут в эксплуатацию поэтапно до 2030 года.

По данным Эльвина Аббасова, ежегодно Бакинский метрополитен перевозит порядка 220-230 миллионов пассажиров. Из них около 6 миллионов составляют льготные (бесплатные) поездки. В будние дни среднее количество пассажиров достигает 740 тысяч человек в день.

Ранее сообщалось о важном новшестве в бакинском метро.