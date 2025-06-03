Пашинян продолжает раскручивать скандал вокруг Гарегина II

Похоже, что премьер-министр Армении Никол Пашинян серьезно обиделся на армянскую церковь, которая постоянно пытается вытурить его с власти, и решил использовать их же приемы против них самих.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Воваевич на своей странице в Facebook активно продолжает тему того, что Гарегин II нарушил обет безбрачия и что у него есть ребенок.

"Первопрестольный Святой Эчмиадзин должен четко прояснить, нарушил ли Гарегин II обет безбрачия и есть ли у него ребенок. Этот вопрос необходимо прояснить в срочном порядке", - вновь написал Пашинян.

Очевидно, что армянский премьер выбрал тему нарушения обета неслучайно. В Армянской апостольской церкви он является одним из ключевых требований к духовенству, особенно к Католикосу. Согласно канонам, духовное лицо, особенно возглавляющее церковь, обязано соблюдать целибат, и любое нарушение этого принципа расценивается как серьёзное нарушение церковной дисциплины.

Слухи о том, что Гарегин II имеет ребёнка, циркулируют в армянском обществе уже давно. До настоящего момента они не получали официального подтверждения, но и не исчезали из общественного дискурса. Публичное упоминание этой темы премьер-министром фактически придаёт слухам новый статус - теперь это не просто сплетни, а вопрос, требующий официального ответа.

Риторика Пашиняна направлена на то, чтобы инициировать процесс смещения Гарегина II с поста Католикоса. Если церковь признает факт нарушения обета, это станет формальным основанием для его отстранения. Запасаемся попкорном и продолжаем наблюдать. Интересно, каким теперь будет ответ ААЦ.