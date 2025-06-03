TotalEnergies нацелена на снижение выбросов и затрат в азербайджанских проектах

TotalEnergies продолжит реализовывать проекты с упором на снижение выбросов и экономическую эффективность, включая разработку месторождения "Абшерон".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил старший вице-президент по разведке и добыче в Европе компании TotalEnergies Жан-Люк Гизу (Jean-Luc Guizou), выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, философия компании заключается в строгой дисциплине при запуске новых проектов, где приоритет отдается как снижению углеродного следа, так и оптимизации капитальных затрат.

"Для любого нового проекта мы придерживаемся принципа: затраты должны быть ниже 20 долларов за баррель в технических ценах, при этом проект должен вносить вклад в декарбонизацию", - отметил он.

Представитель TotalEnergies также подчеркнул, что подход к упрощению проектирования, использованный в Ираке, активно применяется и на проекте "Абшерон": "Мы нашли пути упростить дизайн трубопроводов, сократили капитальные затраты, а на суше, в Сангачале, используем решения, направленные на снижение экологического следа и устранение излишнего оборудования".

Гизу отметил, что такой подход позволяет не только обеспечить рентабельность, но и соответствует миссии компании по развитию устойчивого и экологически ответственного энергетического портфеля.