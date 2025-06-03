Азербайджанская нефть станет частью государственных резервов Чехии

Через две недели азербайджанская нефть официально войдет в государственные резервы Чехии.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности Чехии Томаш Пояр, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Подчеркнув, что Чехия - второй крупнейший импортер азербайджанской нефти, он отметил, что азербайджанский газ также является важной частью энергобаланса Чехии.

"Важно понимать, что энергетическая безопасность - это не только вопрос страны-источника. Это также маршруты поставок. И нельзя быть зависимыми от одного коридора. Причины могут быть не только политические, но и экологические. Поэтому мы всегда выступали за многоуровневое энергетическое сотрудничество - как по ВИЭ, так и по традиционным источникам", - сказал Т.Пояр.