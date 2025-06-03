Молдова заинтересована в интеграции в проект Black Sea Cable

Источник: Агентство международной информации Trend

Молдова хочет присоединиться к проекту Black Sea Cable, который предусматривает транспортировку "зеленой" энергии из Каспийского региона в Европу.

Об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend госсекретарь Министерства энергетики Молдовы Каролина Новак на полях Бакинской энергетической недели, передает Day.Az.

"Мы заинтересованы в участии в проекте Black Sea Cable. Секретариат этого проекта находится в Бухаресте, и у нас отличное взаимодействие с румынскими партнерами. В первую очередь мы хотим понять, какие процедуры необходимо пройти для участия", - заявила Новак.

Госсекретарь добавила, что Молдова придерживается сбалансированной энергетической стратегии, обеспечивающей как энергетическую безопасность, так и устойчивость на пути к "зеленому" будущему.

"За последние четыре года Молдова увеличила мощности по возобновляемым источникам энергии в восемь раз, недавно запустила аукционы на реализацию проектов по солнечной и ветровой энергетике общей мощностью 165 МВт и планирует до конца года включить системы накопления энергии (BESS) для повышения стабильности электросети. 11 апреля 2025 года между Национальным центром по устойчивой энергии Молдовы (IP CNED) и Агентством по возобновляемым источникам энергии Азербайджана был подписан Меморандум о сотрудничестве в сферах энергоэффективности и возобновляемой энергетики. Подписание состоялось в рамках рабочей сессии Межправительственной комиссии Молдова-Азербайджан", - отметила она.

Как сказала Новак, ключевые направления сотрудничества, обозначенные в Меморандуме, включают:

- Обмен информацией о законодательстве, исследованиях и других материалах, касающихся продвижения возобновляемых источников энергии;

- Сотрудничество в области научных исследований, направленных на развитие технологий ВИЭ, повышение энергоэффективности и создание инновационных решений;

- Обмен знаниями и опытом в реализации энергоэффективных технологий и решений, включая аккумуляторные технологии, водород и интеллектуальные сети (smart grid).

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее строительство подводного энергетического кабеля мощностью 1000 МВт по дну Черного моря протяженностью 1195 километров. По этому кабелю будет передаваться "зеленая" электроэнергия, произведенная в Азербайджане и Грузии, в Румынию, а далее - в Венгрию и другие страны Европы, что усилит доступ Европы к возобновляемым источникам энергии из Кавказского региона. Болгария также выразила заинтересованность в присоединении к проекту.