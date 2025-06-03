https://news.day.az/world/1757652.html В США в парке аттракционов установили горящую мельницу - ВИДЕО В США в парке аттракционов установили горящую мельницу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В США в парке аттракционов установили горящую мельницу - ВИДЕО
В США в парке аттракционов установили горящую мельницу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла.
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