В США в парке аттракционов установили горящую мельницу

В США в парке аттракционов установили горящую мельницу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что над вулканом Этна поднялось многокилометровое облако пепла.