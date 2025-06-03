Сильное землетрясение произошло в Турции

- есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО

У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в Эгейском море, в 10,43 км от района Мармарис провинции Мугла. Очаг землетрясения залегал на глубине 67,91 км.

Губернатор Муглы Идрис Акбыйык сообщил, что в результате землетрясения один человек погиб, еще 69 пострадали. "Из них 46 были размещены в больницы", - отметил он.

По его словам, что в результате инцидента в двух зданиях в Мармарисе появились трещины.

Ранее сообщалось, что в Японии произошло мощное землетрясение.