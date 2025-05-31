https://news.day.az/world/1757095.html В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался в 84 километрах к юго-востоку от города Куширо. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Японии произошло мощное землетрясение
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался в 84 километрах к юго-востоку от города Куширо. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее в Турции произошло сильное землетрясение.
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