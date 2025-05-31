В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался в 84 километрах к юго-востоку от города Куширо. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в Турции произошло сильное землетрясение.