В Турции произошло землетрясение

В провинции Бингёль на востоке Турции в четверг, 29 мая произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) при правительстве Турции, эпицентр толчков, зафиксированных в 20.14 по местному времени, находился в районе Кыгы. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,56 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.