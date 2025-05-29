https://news.day.az/world/1756691.html В Турции произошло землетрясение В провинции Бингёль на востоке Турции в четверг, 29 мая произошло землетрясение магнитудой 4,3. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) при правительстве Турции, эпицентр толчков, зафиксированных в 20.14 по местному времени, находился в районе Кыгы. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,56 км.
В Турции произошло землетрясение
В провинции Бингёль на востоке Турции в четверг, 29 мая произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) при правительстве Турции, эпицентр толчков, зафиксированных в 20.14 по местному времени, находился в районе Кыгы. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,56 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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