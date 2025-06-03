https://news.day.az/officialchronicle/1757854.html Президент Ильхам Алиев назначил судей в ряд судов первой инстанции - РАСПОРЯЖЕНИЕ В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции и изменены должности некоторых судей ряда судов первой инстанции. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться перейдя по ссылке.
Президент Ильхам Алиев назначил судей в ряд судов первой инстанции - РАСПОРЯЖЕНИЕ
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции и изменены должности некоторых судей ряда судов первой инстанции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться перейдя по ссылке.
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