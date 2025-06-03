Президент Ильхам Алиев назначил судей в ряд судов первой инстанции

В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции и изменены должности некоторых судей ряда судов первой инстанции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться перейдя по ссылке.

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