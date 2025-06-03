https://news.day.az/world/1757784.html

В Дагестане спасли медведя из западни - ВИДЕО

В Дагестане жители села помогли медведю выбраться из двора, в который он упал и не мог вылезти. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: