https://news.day.az/world/1757784.html В Дагестане спасли медведя из западни - ВИДЕО В Дагестане жители села помогли медведю выбраться из двора, в который он упал и не мог вылезти. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Дагестане спасли медведя из западни - ВИДЕО
В Дагестане жители села помогли медведю выбраться из двора, в который он упал и не мог вылезти.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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