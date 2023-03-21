Великое возвращение

Автор: Лейла Таривердиева

"Посмотрите, не прошло и года, как началось восстановление села Талыш. В село Талыш вернулись уже 20 семей и вернется еще около 180 семей. Не пройдет и года, как в селе Талыш будут жить около 180 семей. Для этих семей созданы все возможности. Сейчас все могут увидеть, какие красивые дома, школы, детский сад, общественные здания построены. Созданы условия для занятости. Мы - народ, который творит и созидает".

Эти слова произнес Президент Азербайджана Ильхам Алиев, накануне праздника Новруз вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой побывавший в селе Талыш Тертерского района. В восстанавливающееся после армянской оккупации село начала возвращаться жизнь, и глава государства приехал посмотреть, какие условия созданы для первых жителей Талыша.

Село Талыш было освобождено 3 октября 2020 года. На одной из возвышенностей в селе установлен мемориальный камень, на котором выгравирован текст твита Верховного главнокомандующего, которым он поделился с азербайджанским народом радостной вестью. 4 октября 2021 года глава государства поднял государственный флаг Азербайджанской Республики на Площади флага в селе Талыш. "Главное, что граждане Азербайджана будут жить здесь в условиях мира и спокойствия. Конечно, мы восстановим село Талыш, сюда вернется жизнь", - сказал на церемонии Президент страны. Вскоре после этого начались восстановительные работы, результаты которых можно наблюдать сегодня. На минувшей неделе был сделан очередной шаг к реализации грандиозной I Государственной программы Великого возвращения - в Талыш начали возвращаться жители.

Это прекрасно и символично, что в освобожденное село жизнь начала возвращаться именно накануне светлого весеннего праздника обновления - Новруза. И что особенно важно - Талыш первое село, расположенное непосредственно в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

На первом этапе на родные земли были переселены 20 семей. В селе уже построены 20 жилых домов и 9 нежилых зданий, 4 дорожно-коммуникационные сети. Восстановительные работы продолжаются, и на следующем этапе планируется вернуть домой еще 158 семей. Основные инфраструктурные работы уже проведены, поэтому, как говорит спецпредставитель Президента Эмин Гусейнов, строительство домов для новых переселенцев не займет много времени.

В отличие, например, от Агалы, село Талыш не было полностью разрушено, восстанавливать его не пришлось с нуля, что, конечно, облегчало процесс. Армяне пытались жить в этом азербайджанском селе, что-то даже строили. На кадрах видеохроники министерства обороны Азербайджана можно было видеть наряду с разрушенными или разобранными на стройматериалы домами азербайджанцев и новые строения. Все постройки полностью реконструированы, изменен их внутренний и внешний облик, система внутридомовых коммуникаций. Каждый дом получил обустроенный приусадебный участок и отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному жилью. Первые жители Талыша из числа бывших вынужденных переселенцев были избраны, исходя из условий нынешнего проживания. Эти 20 семей проживали в неустроенных и аварийных зданиях в Баку, Барде, Тертере, Самухе и Геранбое. Теперь трудностям пришел конец, потому что здесь их ждут комфортные условия. Пожалуй, в обновленном Талыше они будут чувствовать себя даже больше в городе, чем в аварийных общежитиях столицы. Все постройки имеют современный вид, каждый дом - настоящая усадьба со всеми необходимыми для ведения хозяйства условиями. Молодое поколение ждет симпатичный детский сад и оснащенная всем необходимым школа. До армянской оккупации Талыш было одним из крупных и богатых сел региона. Здесь в основном занимались виноградарством, выращивали передовые винные сорта. Об этом рассказывали сами талышцы Президенту и Первой леди во время встречи первых лиц с общественностью.

Утвержденная Президентом Ильхамом Алиевым в ноябре прошлого года Госпрограмма Великого возвращения азербайджанцев на освобожденные от армянской оккупации территории находится в процессе активной реализации. Интересно, что еще не была подписана Госпрограмма, но Великое переселение фактически уже началось.

Выступая на внеочередном саммите Организации тюркских государств, Президент Ильхам Алиев заявил, что "Азербайджан возвращает жизнь на обширные территории, полностью разрушенные Арменией. Мы с нуля отстраиваем 9 новых городов и на первом этапе - более 300 сел и поселков. Это уникальная и беспрецедентная модель постконфликтного восстановления, проводимого национальным правительством за счет собственных финансовых ресурсов. Мы приступили к реализации программы "Великое возвращение" по возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края".

Азербайджану действительно есть чем гордиться. В конце февраля - начале марта в умное село Агалы Зангиланского района отправилась очередная партия жителей. На этом этапе в родные края вернулись еще 20 семей, состоящих из 94 человек. Из них 10 семей (50 человек) были переселены 28 февраля, еще 10 семей, состоящих из (44 человека) - 3 марта. В целом в Агалы с июля прошлого года уже переселено 86 семей (420 человек). Отметим, что Агалы, освобожденное в октябре 2020 года, было оккупировано в 1993 году, и большая часть из новых жителей умного села никогда не видела родины своих предков. Но жизнь вернулась, вернулась с детским смехом и радостью, а в феврале в Агалы родился первый малыш - первый ребенок на освобожденных землях Азербайджана.

Открытие первого этапа проекта "Умное село" состоялось в мае 2022 года с участием первых лиц государства, а в июле в Агалы уже вернулись первые жители. Из 200 домов, которые планируется построить в селе Агалы, 87 сданы в эксплуатацию, строятся еще 113 домов. Для жителей села создана вся необходимая инфраструктура - школа, детский сад, банк, почта, объекты общественного питания и т.д. Процесс переселения в Агалы будет продолжаться.

Вслед за Агалы, концепция smart будет продолжать внедряться и в других восстанавливаемых населенных пунктах.

Реализация I Государственной программы Великого возвращения продолжается. Напомним, что она рассчитана до 2026 года и предусматривает огромный фронт работ. До конца текущего года планируется переселить первую группу лачинцев. Ожидается, что в освобожденные села Забух и Сус переедут 296 семей.

Через несколько лет, когда будут подводиться итоги реализации Великого возвращения, многие, наверняка, удивятся тому, как Азербайджану это удалось. Состояние освобожденных земель не давало надежды, что возвратить сюда жизнь можно будет хотя бы через пару десятков лет. Соответствующие прогнозы делались специалистами и в период оккупации. Никто не ожидал, что такое возможно. Но, как видим, когда у страны руководитель, точно знающий, что, как и когда нужно делать, для нее нет ничего невозможного.