Азербайджан потрясет весь мир

Автор: Лейла Таривердиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил первую Государственную программу Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории. Программа чрезвычайно обширна и продумана во всех деталях. Она охватывает 25 направлений, в совокупности определяющих создание условий для нормальной жизнедеятельности района, города, села, каждого гражданина. Госпрограмма рассчитана до 2026 года, и кому-то может показаться невероятной реализация за оставшиеся четыре года такого количества задач. Но если взглянуть на уже проделанную за два послевоенных года работу, перестаешь удивляться. Потому что Азербайджан уже сделал практически невозможное.

Президент Ильхам Алиев - лидер, который всегда верил в то, что настанет день, когда задачей республики станет возвращение жизни на освобожденные земли. В самые темные годы армянской оккупации он говорил об этом. Кто-то не верил, кто-то сомневался, а кто-то и смеялся над этой уверенностью главы Азербайджана. Но этот день действительно настал - Первая Госпрограмма Великого возвращения подписана. Работа же идет уже два года. Она началась фактически еще в дни войны, срезу после освобождения Суговушана. Мы помним, с каким удивлением и восхищением комментировались в соцсетях новости о начале строительства дороги в освобожденный поселок в октябре 2020 года, когда на других фронтах еще шли бои.

Как мы за короткий срок - всего за 44 дня - изгнали врага с наших земель, так же в короткий срок восстановим исторические земли наших предков - Карабах, говорил Президент Азербайджана. "Я не хочу называть конкретные сроки. Они есть у меня. Не хочу рано давать надежду, взволновать кого-то. Но мы вернем в Карабах беженцев поэтапно и максимально в кратчайшие сроки", - заявлял он ранее журналистам. Президент всегда в это верил и все делал для того, чтобы приблизить этот день, потому что не сомневался, что "каждый азербайджанец, который не видел земли своих предков, родился после оккупации, жил одной мечтой - вернуться на родные земли".

Еще пример Джоджуг Марджанлы, села, избавленного от контроля оккупантов в апреле 2016 года, показал, что Большое возвращение, в которое верили не все, может состояться. Когда после 44-дневной войны начался мониторинг вопроса, опять же было немало тех, кто утверждал: никто не вернется, какие условия им не создавай. Но в июле этого года началось возвращение в отстроенное "умное село" Агалы. Причем, возвращалось не только старшее поколение, вынужденное когда-то покинуть эту землю. Вместе со стариками в Агалы переехала молодежь, решившая здесь начать строить свою жизнь. В село в настоящее время уже переехали несколько сот человек. Для них создана вся необходимая инфраструктура: дети ходят в детский сад и школу, работают магазины, кафе, люди получают зарплату и пенсию, действуют социальные службы, почта. В местной школе уже вовсю идут занятия, повсюду слышен детский смех.

Великое возвращение началось с Агалы. Хотя нет, первые шаги были сделаны еще раньше, в январе 2021 года, в день закладки фундамента физулинского международного аэропорта. Это было событие, которое показало, что Азербайджан настроен идти по этому пути до конца и достичь задуманного. Традиционная логика подсказывала, что начинать следует с разгребания руин, а международный аэропорт на полностью разрушенных землях это нонсенс. Однако у Президента Азербайджана своя логика, основанная на умении видеть намного дальше других. Благодаря этой логике Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и делает один успешный шаг за другим. Начать возвращение в Карабах с международного аэропорта - это было стратегически правильное и продуманное во всех деталях решение, значимость которого дала знать о себе очень скоро.

Реализация программы Великого возвращения продолжает набирать темп и идет по направлениям, определенным главой государства. Поставлены задачи обеспечения безопасности, строительства энергетической, дорожной, жилищной инфраструктуры, экономического развития данных регионов, создания условий для комфортного проживания, социального, медицинского обеспечения граждан. Что важно - все эти работы проводятся на основе самых современных стандартов, по четко сформированным и утвержденным планам и проектам. Глава государства поставил цель превратить освобожденные земли в настоящий рай. Обратившись к азербайджанскому народу с первым послевоенным поздравлением по случаю Нового года и Дня солидарности азербайджанцев, Президент Ильхам Алиев заверил, что "вскоре мы превратим наш родной Карабах, полностью разрушенный в результате армянской оккупации, в настоящий рай".

Первая Госпрограмма Великого возвращения - четкий план достижения этой цели.

Нельзя не отметить масштабность поставленных задач. Программа возрождения только двух регионов республики гораздо грандиознее, чем программы развития, принятые во многих государствах. Ведь Азербайджану приходится создавать все с нуля. Только Шуша смогла более-менее выжить в период оккупации, все остальные города и села были превращены армянами в руины. Азербайджан никогда не отступает перед трудными задачами. Наша небольшая страна реализует проекты, которые под силу не каждому крупному государству. Это касается и энергетических, и транспортных, и даже спортивных проектов. Для Баку нет ничего невозможного. И тем более, когда дело касается такой священной цели, как Великое возвращение на земли, освобождения которых мы ждали тридцать лет.

Помимо масштабности самой Госпрограммы, нельзя не подчеркнуть, что реализация ее осуществляется за счет внутренних ресурсов Азербайджана. Он сам освобождал свои земли и сам восстанавливает их. В госбюджете на 2023 год ассигнования на реализацию Великого возвращения предусмотрены в размере 3 миллиардов манатов, что на 12,4 процента больше, чем в 2022 году, и на 37,7 процента больше, чем в 2021 году. Работы идут поэтапно, по четко прочерченному главой государства плану, поэтому кажущаяся незначительность этой суммы не должна никого напрягать. По мере расширения фронта работ растут и ассигнования. Кроме того, Госпрограмма предусматривает также меры по привлечению частных инвестиций к строительству жилья, а также применение софинансирования государства и частного сектора.

В то же время Азербайджан открыт для предложений по финансированию различных мероприятий в рамках Великого возвращения из-за рубежа. Так, среди потенциальных источников финансирования Госпрограммы указаны средства международных организаций, доноров и фондов. Лишняя помощь никогда не помешает. Как отметил в своей речи на саммите Лиги арабских государств 1 ноября Президент Ильхам Алиев, "мы приступили к реализации программы под названием "Великое возвращение". Мы делаем это за счет своих ресурсов. К сожалению, международные донорские организации не помогают нам в этом деле. Мы делаем это сами".

За счет собственных средств Азербайджан уже проделал гигантскую работу. По всей территории освобожденных районов идет разминирование, строятся коммуникации и дороги, началось строительство жилых комплексов. Тысячи километров дорог уже проложено, и это только небольшая часть запланированной к прокладке дорожной сети. Протяженность внутригородских дорог одного только Агдама составит по проекту почти 200 километров. На основании утвержденного инвестиционного плана, на территории освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура будет построено 33 тоннеля общей протяженностью более 50 километров и 84 новых моста протяженностью 12 километров. Все это будет сделано, согласно Госпрограмме, всего за четыре года.

Большая работа предусмотрена в плане обеспечения водоснабжения и газификации освобожденных территорий. Так, до 2025 года SOCAR должна обеспечить строительство газопровода Агдам-Ханкенди и его веток, установив на нем газорегуляторные пункты. До 2026 года в Забухе будет построено водохранилище.

В Шушинском районе предусмотрено строительство и восстановление 7, в Агдамском районе - 29, Физулинском - 23, Зангиланском - 21, Кяльбаджарском - 30, Лачинском - 21, Губадлинском - 16, Джебраильском - 25, Ходжавендском - 20, Тертерском (включая села Суговушан и Талыш) - 5 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

До 2026 года планируется очистить 280 гектаров территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

На освобожденных территориях будут построены и введены в эксплуатацию Олимпийские спортивные комплексы и универсальные спортзалы.

До 2026 годах в Агдамском, Шушинском, Ходжавендском, Зангиланском, Кяльбаджарском, Лачинском, Губадлинском, Джабраильском, Тертерском и Ходжалинском районах будет построено 34500 квартир и индивидуальных жилых домов. До 2024 годах должны быть подготовлены и утверждены генеральные планы семи городов.

Очень большое значение придается в программе Великого возвращения человеческому фактору. Можно отстроить города, создать прекрасную инфраструктуру, проложить дороги, подать газ, но главное для возвращения жизни в регион - это люди. Вопрос формирования собственно общин является основополагающим, потому что все, что делается сегодня на освобожденных землях, делается ради и для людей. Будет создана база данных в связи с возвращением жителей на освобожденные территории. Создание такой базы, анализ статистических показателей и доступность данных являются приоритетными задачами.

Ранее в стране уже начался процесс предварительного прогнозирования, агитации, информирования бывших вынужденных переселенцев об условиях, создающихся в местах их бывшего проживания. Большая роль тут отводится молодому поколению, которое будет в дальнейшем модернизировать жизнь и поднимать эти регионы. Программа предусматривает с целью облегчения процесса адаптации возвращающимся гражданам создать волонтерских группы из числа молодежи из семей бывших вынужденных переселенцев. Желающих вернуться немало и число их растет. Конечно же, основным вопросом, который занимает в первую очередь людей, которые готовятся вернуться на земли своих предков, является вопрос жилья, социального обеспечения, трудовой занятости и социальных услуг. Решение всех этих задач определено соответствующими направлениями Госпрограммы Великого возвращения. Обеспечение занятости будущих жителей возрожденного Карабаха и Восточного Зангезура - комплексная задача, решению которой уделяется особое внимание. В восстанавливаемых регионах будут созданы для этого все необходимые условия. Так, Госпрограмма предусматривает обеспечение механизмов, благоприятствующих предпринимательской деятельности, созданию условий для развития частного сектора и роста новых рабочих мест.

Сам по себе текст Указа об утверждении Госпрограммы Великого возвращения показывает, какое значение придает глава государства поставленной задаче. Об этом говорит количество структур, на которые возложена ответственность за отчетность, мониторинг и отчетность о проделанной работе.

"Мы реконструируем Карабах и Зангезур. Как бы дорого не обходилось, мы сделаем это. Это - наша национальная идея", - заявил глава государства на недавнем градостроительном форуме в Агдаме.

В том, что это будет сделано, можно не сомневаться. Ни одно обещание азербайджанского лидера еще не оставалось невыполненным.