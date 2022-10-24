В Карабахе и Восточном Зангезуре реализуется проект мирового масштаба

Восстанавливая разрушенные в годы оккупации города и села страны, мы проектируем и строим их не только для нынешнего, но и для будущих поколений, для наших детей. Поэтому в основу всего закладывается правильная градостроительная организация с учетом перспективного развития, а не исторически сложившаяся "неправильная" спонтанная планировка.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный архитектор, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев.

Сегодня в Азербайджане реализуется проект мирового масштаба. Никогда ни одна страна в мире, со времен окончания Второй мировой войны, не восстанавливала подобное количество крупных городов и сотни сел одновременно на такой большой территории. Причем, подчеркну, молодая страна, которая только-только восстановила свою независимость, которая сама только встает на ноги, параллельно успешно решая такие сложные большие проблемы. Естественно, что мы учимся, набивая шишки, набираем необходимый опыт, иногда допускаем ошибки, что нормально. Однако я с оптимизмом смотрю в будущее. Если удастся реализовать все задуманное, мы получим самый удобный для жизни человека современный регион страны. И, возможно, сложится такая ситуация, что жители столицы и других регионов массово начнут переезжать в Карабах и Восточный Зангезур.

Отрадно, что в Карабахском регионе строятся новые современные аэропорты, причем несколько. Это правильный задел на будущее, в том числе и в эру развития и частной авиации в Азербайджане. Наличие подобных воздушных гаваней привлечет в этот красивый край миллионы туристов со всего света, что потянет за собой бурное развитие региона. Уже сданные в эксплуатацию аэропорты функциональны и удобны - что еще надо сегодняшнему путешественнику?

Некоторое время назад в нашей стране прошел Агдамский градостроительный форум, на котором специалистам и общественности страны были представлены самые последние материалы по проектированию на освобожденных территориях, в том числе и генеральные планы самых крупных городов в регионе Карабахской зоны: Шуши, Агдама, Джебраила, Кяльбаджара, Физули, Зангилана. Рассматривая и изучая представленные схемы, планы, визуализации, понимаешь, какой большой труд сотен специалистов вложен в их создание. Сами авторы проектов подробно рассказали о них. Например, генеральный план Шуши представила известная британская архитектурная компания Chapman Taylor, показав участникам и гостям Форума уникальные рабочие материалы.

Мы с вами живем уже в XXI веке, и сегодня у нас совершенно другие требования к качеству жизни чем те, что были в веке XVII или XIX. Поэтому самая главная черта, объединяющая все представленные на Форуме проекты, это их соответствие требованиям сегодняшнего и даже завтрашнего дня - как техническим, так и гуманитарным. Восстанавливая разрушенные города и села нашей страны, мы проектируем и строим их для, в том числе будущих поколений, наших детей. Поэтому в основу всего закладывается правильная градостроительная организация с учетом перспективного развития, а не исторически сложившаяся "неправильная" спонтанная планировка. В итоге уровень жизни, например, в Агдаме, будущем городе-саде при реализации всего задуманного, дай Бог, будет даже выше, чем в других крупных городах Азербайджана!

Территория города поделена на зоны: зона отдыха, зеленых насаждений, общественная зона, жилая, промышленная и др. Подобное зонирование, основанное на правильной ориентации по сторонам света, позволяет максимально удобно для жителя разместить жизненно необходимые для него предприятия, спроектировать улицы, парки, бульвары. В итоге значительно уменьшатся выбросы в атмосферу автомобильных выхлопов, будет меньше загрязнения от промышленных предприятий, будет обеспечено сквозное проветривание всех улиц. За счет продуманности логистики и маршрутов жителям Агдама будет легче передвигаться в городе, попадать из одной его части в другую. Отдельные элементы большого генерального плана уже реализуются в городе и воочию видны: заложены фундаменты жилых зданий, школы, некоторых предприятий, прокладываются дороги.

Люблю людей, общение с ними, новые знакомства. Поэтому вижу освобожденные земли Азербайджана в ближайшем будущем полными сотен тысяч туристов и деловых людей, регионом - связующим звеном между Центральной Азией и Южной Европой, огромным красивым благодатным краем, через который проходят жизненно важные человеческие и транспортные артерии. Как архитектор, сделаю все возможное для реализации этой идеи - поэтому часть моей нынешней жизни и проходит в Шуше, Гадруте, Лачине, в постоянной работе по восстановлению богатого исторического наследия древней земли.

Иногда звучат опасения, что восстанавливаемые города будут застроены небоскребами, но могу успокоить - это не так. В массовом количестве будет построена мало- (1-2) и средне-этажная (3-4 этажа) архитектура. Однако с градостроительной точки зрения в крупных городах необходимы визуальные доминанты - вот тут и пригодятся нам наши любимые высотки. Поверьте мне, что без них - никак. Даже в Шуше в самом центре города высится памятник "социалистического модернизма" - высотная гостиница "Карабах", откуда открывается панорама города. Уверен в компетенции моих коллег из проектных институтов, занимающихся генеральными планами городов - а именно они определяют этажность будущей застройки - поэтому давайте доверимся их знаниям и опыту.

Лейла Таривердиева