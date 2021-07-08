Видеть то, что сделали в Шуше армянские оккупанты – боль, которую не пожелаешь никому

Известный архитектор, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев на днях побывал в освобожденной Шуше, где знакомился с состоянием историко-архитектурного наследия культурной столицы Азербайджана.

Мы не могли упустить возможность поинтересоваться впечатлениями специалиста, съездившего в Шушу по служебным делам в качестве главного архитектора одной из компаний, участвующих в восстановительных работах в городе.

Как рассказал Эльчин Алиев, в Шуше проводятся работы по очистке и восстановлению зданий, прокладке новых коммуникаций, созданию инфраструктуры, строится новая дорога, которая должна быть готова к началу осени.

"Как архитектора меня радует, что снесены несколько пятиэтажек - надеюсь, что это только начало работы по ликвидации целого пласта абсолютно чужеродной для Шуши архитектуры. Самое главное, что управляют всем этим процессом компетентные, любящие и понимающие свое дело профессионалы - такое у меня сложилось впечатление от общения с ними.

Признаюсь, по прибытии в город у меня сильно испортилось настроение. Многие из нас, и я в том числе, знаем Шушу по снимкам красивых памятников архитектуры: жилых домов, водных источников, мечетей, крепостей, формирующих у зрителя образ уютного города-памятника и маленького заповедника. Увы, это далеко не так, и наша культурная столица вступила в ХХI век обезображенной - как безразличным, потребительским отношением к себе в советский период, так и продолжавшейся три десятка лет армянской оккупацией и хищнической эксплуатацией. В итоге, сегодня в городе большое количество уродливых и чужеродных зданий, доставшихся нам в наследство от нелегкого прошлого. И, на мой взгляд, придется очень постараться, чтобы в полном архитектурном и градостроительном хаосе, в этой разрухе найти известные и знакомые нам по книгам и журналам родные силуэты исторических зданий", - сказал Эльчин Алиев.

Более всего, по словам архитектора, удручающее впечатление произвело то, во что превратили город оккупанты. Специалисту не трудно определить, что за 30 лет не построено ни одного нового здания, не отремонтирован ни один памятник архитектуры, не проложено ни одной новой дороги. Агрессоры знали, что они тут ненадолго и поэтому не инвестировали в развитие заповедника ни копейки, считает архитектор.

На вопрос, какие меры надо принять в первую очередь с точки зрения архитектора, Эльчин Алиев отметил, что необходимо решиться на коренные преобразования и ломать, смело демонтировать большую часть существующих зданий, вне зависимости от их функций. "Наблюдать сегодня город в таком состоянии - боль, которую не пожелаю никому", - сказал он.

По мнению Алиева, тридцать лет мы жили без нашей культурной столицы, если надо, потерпим еще несколько лет, но городу необходимо вернуть его изначальную и воспетую поэтами красоту. Для этого, считает архитектор, необходимо оставить в основном только здания, построенные до начала прошлого века, до 1920-х годов - все остальное, за редким исключением, снести. В освободившихся кварталах возвести новую, современную традиционную малоэтажную архитектуру: красивую, удобную, сомасштабную человеку.

Все архитектурные памятники города требуют основательной реставрации. Архитектор рассказал, что, прогулявшись пешком по городу, видел, как проводятся работы по расчистке фасадов многих национальных памятников архитектуры, заброшенных или разрушенных в период оккупации. За тридцать лет эти памятники оказались в плотном окружении деревьев и кустарников, заросли, саморазрушаясь. И сегодня под руководством реставраторов десятки рабочих вручную расчищают развалины. По мнению нашего собеседника, эти здания должны быть в основном законсервированы. А некоторые, особо важные и памятные дома, можно восстановить. Однако торопиться в этом деле категорически нельзя - иначе это скажется на качестве исполнения, предупредил специалист.

"Мы героически вернули город, традиционный архитектурный облик которого потерян. Теперь без героизма тоже не обойтись - нужны смелые и решительные шаги в градостроительной области, чтобы вернуть красоту Шуше. Иначе все потраченные средства, пусть даже и на известных и лучших в мире специалистов, не дадут результатов. Давайте воспользуемся редким шансом для второго рождения нашей культурной столицы. Со своей стороны готов оказать помощь как специалист", - сказал доктор искусствоведения.

Лейла Таривердиева