Заповедная Шуша

Освобожденная от армянской оккупации Шуша вернула себе статус государственного заповедника. 22 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ. Контроль за деятельностью созданного согласно Указу публичного юридического лица "Управление государственного заповедника города Шуша" будет осуществлять специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе.

В 1977 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева было издано постановление "Об объявлении исторической части города Шуша историко-архитектурным заповедником". Были предприняты важные шаги по охране памятников, увековечению памяти выдающихся деятелей культуры и искусства. К сожалению, результаты этой работы были уничтожены в период армянской оккупации. Шуша была оккупирована вооруженными силами Армении 8 мая 1992 года и с того дня начала терять свой исторический облик. 8 ноября 2020 года город встретил своих освободителей полуразрушенный и оскверненный вандалами.

Сразу после освобождения города вопрос восстановления Шуши был взят под контроль государством. Первый специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях был назначен именно в Шушинский район. 7 мая Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении города Шуша культурной столицей Азербайджана. Объявление Шуши культурной столицей страны преследует цель восстановления исторического облика города, возвращения ему былой славы и возобновления содержательной культурной жизни, а также пропаганды на международной арене как яркой жемчужины многовековой богатой культуры страны, ее архитектурного и градостроительного искусства.

31 мая Милли Меджлис принял в третьем чтении законопроект "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана". Данный закон предусматривает создание Государственного заповедника города Шуша и связанного с ним особого фонда.

Более того, в настоящее время министерство культуры работает над номинационным досье с целью включения исторического центра Шуши в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В предварительный список организации Шушинский историко-архитектурный заповедник уже был включен в 2001 году. В границы заповедника входят такие памятники, как мечети Юхары и Ашагы Гевхарага, дом дочери хана Натаван, дворец Карабахского хана, мавзолей Вагифа, дом Мирзы Салах бея Зохрабекова, шушинский курган, пещерная стоянка "Шуша", крепость Шуша и другие.

Всего в Шуше было 549 старинных зданий, мощеные улицы протяженностью 1203 метра, 17 источников, 17 мечетей, 6 караван-сараев, 3 мавзолея, 2 медресе, 2 замка и крепостные стены, а также 72 важных памятника искусства и истории, дома государственных деятелей и других известных лиц.

О том, что даст Шуше возвращение ей статуса государственного заповедника, мы побеседовали с известным архитектором, доктором искусствоведения, профессором Эльчином Алиевым:

Как историк архитектуры, переживаю за состояние архитектурных памятников на освобожденных территориях нашей страны. И, прочитав о подписании Президентом Азербайджана подобного документа и создании на территории города Шуша государственного заповедника, конечно же, обрадовался. Как коренной житель Ичеришехер, знаю о жестких мерах по охране среды Старого города и памятников архитектуры в нем. Проведение такой же политики в Шуше пойдет только во благо сохранению уникального города.

Создание заповедника подразумевает охрану не только культурных и исторических памятников архитектуры, но и роскошной природы края, создание условий для туризма. Ведь согласно преданию, Панахали хан, создатель и первый правитель Карабахского ханства, приехав в гости к правителю Барды, был приглашен им на охоту в ближайшие горы и леса. Очарованный местной природой, хан сказал: "Что за прекрасное место, какой здесь чистый и прозрачный воздух, как будто из стекла. Здесь можно основать прекрасный город". Так потом и случилось - по распоряжению Панахали хана в этом месте была основана крепость, в пределах которой и возник город под названием Шуша.

Напомню, что ранее, так же распоряжением Президента Ильхама Алиева, городу был дан статус культурной столицы страны. И, как страстный поклонник классической музыки, как отец будущей пианистки, очень хочу, чтобы древний город вернул себе статус музыкального центра Азербайджана и снова стал неисчерпаемым родником народных музыкальных талантов. Ведь шушинские музыканты создавали историю азербайджанской музыки и представляли ее не только у себя на родине, но и в других странах мира. Надеюсь, что в следующем году всем нам уже будет разрешено свободно посещать город и быть зрителями на музыкальных фестивалях.

Как мне кажется, присвоение Шуше такого статуса позволит взять под охрану государства не только официальные памятники архитектуры, внесенные в список охраняемых, но и вообще все постройки, находящиеся в городе. Ведь в Шуше много простых и красивых старинных построек, официально не являющихся памятниками архитектуры, но поражающими нас своей древностью, аккуратностью, красивыми деталями, любовью, в конце концов, с которой они построены. Поэтому принятие главой государства такого решения - большое подспорье в деле защиты архитектурной среды города.

Пока трудно сказать, будет ли запрещено возводить на территории заповедника новые постройки. Но лично я считаю, что нельзя запрещать, нельзя консервировать город - он должен развиваться и подстраиваться под современные стандарты жизни людей. Опять приведу в пример Ичеришехер. Ведь в моем понимании, заповедник, в первую очередь, создан для сохранения традиционного уклада жизни, многовековых традиций народа. У нас, у азербайджанцев, есть традиция: отец должен построить сыну дом. Столетиями в Ичеришехер дома разрастались по мере увеличения количества членов семьи. Отец делал пристройку сыну, сын в свою очередь своему сыну и так далее. И это - наша почетная отцовская обязанность, которая сохраняется до наших дней, в том числе и Старом городе. Настоящая древняя азербайджанская традиция. И ее нельзя прерывать, даже если город охраняется со стороны ЮНЕСКО. Не в сохранении ли традиций главная обязанность организации? Поэтому новое строительство обязательно должно быть, и я против любой консервации - иначе город умрет. Просто необходимо строго следить за соблюдением архитектурного соответствия новых зданий традиционным градостроительным принципам исторического центра Шуши.

Наверняка, будет определена и утверждена охраняемая зона Шушинского государственного заповедника, установлен режим его безопасности, утвержден специальный порядок проведения мониторинга памятников на территории города Шуша и др. Принятие подобного решения повлечет за собой также ряд ужесточений и ограничений на предпринимательскую деятельность в городе, могущую повлиять на внешний облик города, его архитектурную среду. Кстати, Шуша в 1977 году уже объявлялась городом-заповедником постановлением Совета министров Азербайджанской ССР, и если хорошо поискать в архивах, можно найти подобные материалы советского периода. Есть у нас в стране подобная зона и в Баку - тот же Ичеришехер, давший нам бесценный опыт такого современного администрирования.

Пользуясь случаем, хочу обратить внимание руководства будущего заповедника на одну, на мой взгляд, ошибку, допущенную в Старом городе - в его управленческой структуре нет должности главного архитектора.

Думаю, вполне впишется в статус заповедника возрождение традиционных местных производств, объектов культуры и отдыха. В советское время в Шуше работали производственный комбинат, ткацкие цеха Карабахского шелкового комбината, фабрика по изготовлению восточных музыкальных инструментов, музей истории Шуши, мемориальный дом-музей композитора Узеира Гаджибейли, санатории, дома отдыха, пионерские лагеря, многочисленные туристические базы. Почему бы их не реанимировать? Город должен работать и развиваться.

Лейла Таривердиева