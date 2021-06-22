https://news.day.az/officialchronicle/1355023.html Городу Шуша присвоен статус заповедника - Указ Президента Ильхама Алиева
Городу Шуша присвоен статус заповедника - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного лица юридического права "Управление государственного заповедника г. Шуша".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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