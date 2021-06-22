Городу Шуша присвоен статус заповедника

Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного лица юридического права "Управление государственного заповедника г. Шуша".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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