https://news.day.az/officialchronicle/1465702.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня дан старт процессу "Большое возвращение"
Президент Ильхам Алиев: Сегодня дан старт процессу "Большое возвращение"
Сегодня дан старт процессу "Большое возвращение".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 27 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности села Агалы Зангиланского района.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре