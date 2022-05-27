https://news.day.az/officialchronicle/1465547.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями села Агалы в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями села Агалы в Зангиланском районе
27 мая Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия первого этапа проекта "Умное село" в Зангиланском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Затем глава государства и Первая леди встретились с жителями села Агалы.
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