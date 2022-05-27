Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями села Агалы в Зангиланском районе

27 мая Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия первого этапа проекта "Умное село" в Зангиланском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Затем глава государства и Первая леди встретились с жителями села Агалы.

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