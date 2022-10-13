Президент Ильхам Алиев: Азербайджан за счет собственных ресурсов ведет крупномасштабные созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях

Азербайджан за счет собственных ресурсов ведет крупномасштабные созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 октября Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на 6-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

Уважаемые главы государств и правительств,

Дамы и господа,

Прежде всего, хочу поблагодарить Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за приглашение на 6-й Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и гостеприимство.

В ходе недавнего успешного официального визита Президента Токаева в Азербайджан мы провели плодотворные обсуждения, касающиеся текущих вопросов двусторонней повестки дня.

Азербайджан поддерживает политические и социально-экономические реформы, проводимые в Казахстане под руководством Президента Токаева.

Уважаемые коллеги,

В результате Победы, одержанной во Второй Карабахской войне, Азербайджан два года назад освободил свои земли от армянской оккупации, положил конец карабахскому конфликту, длившемуся 30 лет, восстановил справедливость и сам обеспечил исполнение принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году 4-х резолюций, требующих безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

В ходе продолжавшейся около 30 лет армянской оккупации наши города и села, культурные и религиозные памятники, мечети были целенаправленно разрушены, осквернены и разграблены. Мечети даже использовались в качестве хлева для содержания скота.

К сожалению, в течение 30 лет мы не услышали никакого протеста армянского общества против этого вандализма. Напротив, эти разрушения даже поощрялись, а армянские вандалы и военные преступники восхвалялись и героизировались.

Армения систематически совершала военные преступления против гражданского населения и военнослужащих Азербайджана. С первой Карабахской войны по настоящее время без вести пропавшими считаются около 3900 граждан Азербайджана. Большинство из них подверглись пыткам, были убиты и погребены в массовых захоронениях. В этом году мы обнаружили массовые захоронения в двух освобожденных от оккупации селах.

Армения должна представить Азербайджану сведения о судьбе пропавших без вести и точных местах массовых захоронений. Уже почти два года мы требуем эти сведения, однако правительство Армении, отказываясь передать их Азербайджану, тем самым ассоциирует себя с преступными лидерами прежних армянских режимов.

Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран мира. По предварительным подсчетам, Армения в период оккупации заложила на территории Азербайджана более одного миллиона мин. В течение двух лет после окончания Второй Карабахской войны в результате разрыва мин погибли или были тяжело ранены более 250 граждан Азербайджана. По подсчетам международных специалистов, Азербайджану для решения вопросов, связанных с разминированием, потребуются почти 30 лет и 25 миллиардов долларов США.

Сегодня Азербайджан за счет собственных ресурсов параллельно с разминированием проводит широкомасштабные строительные работы на освобожденных от оккупации территориях. Мы также приступили к процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. Эта программа, получившая название "Великое возвращение", уже началась.

Несмотря на урегулирование карабахского конфликта, Армения продолжает военные провокации на границе. Последняя из них была совершена в сентябре этого года. Вооруженным силам Азербайджана пришлось прибегнуть к решительным контрдействиям для пресечения армянской военной провокации. Ответственность за все эти провокации ложится на военно-политическое руководство Армении.

Несмотря на три десятилетия страданий более миллиона азербайджанцев, изгнанных из родных очагов в результате совершенной Арменией этнической чистки, несмотря на невиданное варварство, разрушение сотен наших городов и сел, Азербайджан предложил Армении подписать мирное соглашение на основе взаимного признания территориальной целостности друг друга.

Уважаемые коллеги,

Реализуемые Азербайджаном широкомасштабные проекты по созданию транспортной инфраструктуры превратили нашу страну в один из важнейших международных транспортных и логистических центров. За первые девять месяцев 2022 года транзит через территорию Азербайджана увеличился почти на 65 процентов.

Азербайджан вносит важный вклад в развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Наша страна активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет важной частью Среднего коридора.

С 2019 года Азербайджан по единогласному решению стран-членов председательствует в Движении неприсоединения - крупнейшей после ООН международной структуре в мире. Также единогласным решением наше председательство было продлено еще на год - до конца 2023 года.

Мы прилагаем большие усилия для укрепления солидарности в рамках Движения неприсоединения, повышения его политического веса и глобального влияния. Для этого Азербайджан активно продвигает идею институционализации Движения. В этом контексте следует отметить созданные по инициативе Азербайджана Парламентскую сеть и Молодежную организацию Движения неприсоединения. В целях проведения обмена мнениями и формирования позиции Движения, связанной с постковидным миром, мы предложили провести в следующем году заседание высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения.

Спасибо.